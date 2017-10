Ozil thổi bùng cạnh tranh tại Real Madrid

Ngày hôm qua, Ozil đã đặt chân đến thủ đô Tây Ban Nha. Trả lời phỏng vấn của AS, Ozil khẳng định việc anh chuyển đến Real là “một bước lớn trong thời điểm thích hợp”. Ozil cũng cho biết ngay sau khi việc anh chuyển sang Real được thông qua, HLV Jose Mourinho đã gọi điện chúc mừng anh.

HLV Mourinho tỏ ra rất hài lòng khi có Ozil, ông cho biết trên AS: “Anh ta chỉ còn hợp đồng với Bremen đến năm 2011 nên chúng ta có thể ký hợp đồng với mức giá rẻ hơn nhiều so với giá trị của Ozil, nếu hợp đồng của anh ta còn 2 hay 3 năm. Với một cầu thủ như vậy, chúng ta không thể đánh rơi được”. Mourinho cũng xác định vị trí vững chắc của Ozil trong sơ đồ chiến thuật của ông tại Real Madrid mùa tới: “Tại Bremen, Ozil từng chơi tiền vệ trái. Khi Diego chuyển sang Juventus, anh ta chơi hộ công sau 2 tiền đạo. Tại tuyển Đức, Ozil lại chơi một vai trò khác. Do đó Ozil có thể thích ứng tốt tại Real, anh ta chơi sáng tạo và đó là cầu thủ mà bạn luôn cần”.

Mourinho cũng gửi những lời khuyên đầu tiên cho học trò mới: “Tôi rất thích Ozil và hy vọng anh ta tiếp tục giữ vững tinh thần khi chơi cho Real. Đừng đọc nhiều báo để rồi chịu tác động đến tâm lý. Báo chí hiện giờ đánh giá Ozil rất cao, nhưng anh ta vẫn còn trẻ và dễ chịu ảnh hưởng từ dư luận”.

Người bị ảnh hưởng nhất khi Ozil đến Real là tiền vệ Van der Vaart. Nhưng tiền vệ người Hà Lan sẵn sàng cho một sự cạnh tranh lành mạnh để chiếm vị trí trong đội hình Real. Van der Vaart khẳng định: “Với tôi, việc Ozil chuyển đến không phải là vấn đề. Tôi sẽ chiến đấu để giành vị trí của mình. CLB chưa nói gì với tôi (chuyện ra đi) nhưng HLV Mourinho nói rằng tất cả chúng tôi đều có cơ hội. Tồn tại ở Madrid bây giờ là điều đặc biệt khó khăn khi có quá nhiều cầu thủ chất lượng tập trung. Nhưng tôi muốn ở lại và tôi biết mình có nhiều cơ hội ra sân”.

HLV Mourinho cũng cho biết: “Với tôi, không có vấn đề gì về chuyện Ozil, Van der Vaart. Các cầu thủ đều đa năng và tôi có thể dùng họ trong cùng một trận đấu. CLB và tôi luôn tôn trọng Van der Vaart. Nếu anh ta hay bất kỳ ai nghĩ rằng mình không có chỗ đứng trong đội, không sẵn sàng chuẩn bị tinh thần gặt hái thành công thì đó là vấn đề của anh ta, không phải của CLB. Real và tôi muốn Van der Vaart ở lại vì anh ta là một cầu thủ giỏi, một HLV luôn hạnh phúc với những cầu thủ giỏi”.

Nhật Minh