Pellegrini không nghĩ Real Madrid có ưu thế ở lượt về

Sau khi kết thúc trận đấu lượt đi bán kết Champions League giữa Manchester City (Man City) và Real Madrid với kết quả hòa 0-0, Manuel Pellegrini lại… nổ tưng bừng.

Pellegrini tin rằng Man City sẽ giành chiến thắng ở lượt đá còn lại

Trái với thông tin trước đó, Cristiano Ronaldo đã không thể ra sân trong trận Real gặp Man City vào rạng sáng nay. Sự thiếu vắng chân sút đóng góp 77% bàn thắng tại Champions League khiến “Kền kền” đã không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào trong hiệp 1.

Ở sân đối diện, Man City cũng thi đấu dè chừng trước đối thủ đã quá quen mặt ở Champions League. Thế trận vì thế mà giằng co, các đợt tấn công đều gãy vụn khi vừa vào đến vòng cấm.

Tuy vậy, trong hiệp 2, Real đã thi đấu khởi sắc hơn với nhiều đợt tấn công. Nếu không có sự xuất sắc của Joe Hart thì Man City đã phải thua đậm trên sân nhà.

Ronaldo phải ngồi ngoài vì chấn thương tái phát

Sau khi hòa may mắn, Pellegrini lại không ngừng tâng bốc đội nhà. “Tôi không nghĩ Real Madrid có ưu thế gì. Chúng tôi có những lựa chọn tương tự Real và chúng tôi không ngại đến Bernabeu ở trận lượt về. Chúng tôi sẽ cho mọi người thấy, đội nào sẽ thắng trận đó.

Kết quả hòa ngày hôm nay là một kết quả tốt đẹp. Tôi rất muốn giành chiến thắng áp đảo ở trận sau nhưng nếu không thể, đội bóng sẽ duy trì kết quả 0-0. Tôi đã từng làm được điều đó trước đây. Nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ ít giá trị. Vì thế, chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng”, Pellegrini cho hay.

Bên cạnh đó, Pellegrini cũng không quên dành một ít thời gian để than thở về lịch thi đấu ở trận lượt về. Man City sẽ có chuyến làm khách trước Southampton vào 22 giờ 30 ngày 1.5 (giờ VN) ở giải Premier League, Real cũng phải làm khách ở sân của Sociedad lúc 21 giờ ngày 30.4 (giờ VN). Nếu so về lịch thi đấu và khoảng cách di chuyển, Man xanh sẽ gặp bất lợi hơn so với “Kền kền trắng” ở trận lượt về.

Joe Hart thi đấu quả cảm nên Man City nhiều lần được cứu thua

“Thật không may cho chúng tôi, Man City sẽ có ít thời gian để hồi phục. Southampton là một đội bóng rất khó chơi, do đó, các cầu thủ của tôi có thể sẽ không thi đấu với phong độ cao nhất trước Real”, HLV Man City cho hay.

Đại diện duy nhất của nước Anh đang có cuộc chạy đua để giữ vững vị trí trong top 4 Premier League. Nhưng việc lần đầu vào được bán kết Champions League cũng như cầm chân được đối thủ giàu thành tích nhất châu Âu như Real là điều quan trọng không kém. HLV Pellegrini lại vừa xác nhận, David Silva có thể bỏ lỡ cơ hội thi đấu vì chấn thương gân kheo trong trận gặp Real. Chính những điều này khiến người hâm mộ lo lắng cho tương lai của Man City ở các trận đấu tới.

Trong trường hợp xấu nhất, Man City phải ra về trắng tay ở cả Premier League và Champions League vì cả hai giải đấu đều quan trọng và họ bị bối rối trước việc lựa chọn phải căng sức cho đấu trường nào.

