Pep Guardiola: "Cách chơi của Rubin khiến tôi nhớ đến Inter"

Lối chơi phòng ngự ngoan cường của Rubin đã được tờ AS ca ngợi rằng: “Rubin đã thể hiện được tinh thần của trận đánh Stalingrad trong bóng đá”. Chính AS cũng thừa nhận rằng nếu cú đánh đầu của tiền đạo Obafemi Martins vào những phút cuối đi chính xác thì đáng ra Rubin phải có một chiến thắng. Tờ AS đánh giá cao HLV Berdiyev của Rubin khi cho rằng ông đã thâu tóm được hết ý đồ của Guardiola. Trong khi đó, tờ Marca lại so sánh sự chặt chẽ của hàng thủ Rubin với bức tường thịt 10 người. Tờ Marca nhận định: “Barcelona tìm khoảng trống trên phần sân của Rubin hệt như đi tìm chiếc kim rơi trong đống cỏ”.

HLV Guardiola thừa nhận: “Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để tìm chiến thắng nhưng không dễ để phá thế bế tắc trước một đối thủ chơi theo cách như Rubin. Nếu xét thời gian kiểm soát bóng, chúng tôi đáng ra phải có nhiều cơ hội hơn nhưng tôi không nghĩ Barcelona đáng bị chỉ trích”.

HLV Pep Guardiola cũng cho biết Rubin Kazan là một trong những đội bóng phòng ngự hay nhất mà ông đã từng đối mặt. Cách chơi của đội bóng nước Nga làm ông nhớ tới Inter Milan.

“Chúng tôi đã từng đối đầu với những đội bóng chơi với hơn 6 cầu thủ phòng ngự nhưng nó không quá phổ biến. Nó khiến tôi nhớ lại 2 trận bán kết Champions League mùa bóng năm ngoái (với Chelsea và Inter Milan) khi Barca cũng phải đối đầu với một hàng phòng ngự hết sức chắc chắn”.

Tiền đạo David Villa, tác giả bàn san bằng tỷ số 1-1 cho rằng 1 điểm cũng là quý với Barcelona. Villa ca ngợi hàng thủ Rubin: “Họ đã chơi phòng ngự rất tốt. Chúng tôi không thể ghi bàn vì họ thi đấu kết dính, có một thủ môn xuất sắc và gặp may mắn. Rubin phản công rất nguy hiểm nên Barcelona cũng không dám dồn sức tấn công bằng mọi giá”.

Trong khi đó, HLV Kurban Berdyev của Rubin tỏ ra hãnh diện vì không thua Barcelona: “Không nghi ngờ gì hết, một điểm kiếm được trước Barcelona cũng là đáng tự hào. Tôi rất hài lòng với những gì mà các học trò đã làm. Cuộc đua đang tiếp tục và vẫn còn quá sớm để nói đến cơ hội đi tiếp của chúng tôi. Barcelona quá mạnh và đương nhiên họ sẽ chiếm một suất vào vòng sau. Nhưng vẫn còn 3 đội đá để tranh suất còn lại”.

Một tin không vui cho Barcelona và Rubin là Copenhagen đã thắng 2-0 trên sân của Panathinaikos. Nhờ kết quả bất ngờ này, Copenhagen có 6 điểm và vượt qua Barcelona để giành ngôi đầu bảng D đồng thời bỏ Rubin với khoảng cách 5 điểm. Giờ Rubin đành đặt hy vọng vào Barcelona trong 2 vòng tới sẽ thắng Copenhagen để tạo điều kiện để Rubin thu hẹp khoảng cách với đội bóng của Đan Mạch.

Anh Tú