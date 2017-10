Phá bẫy trên sân khách

Europa League trở thành mục tiêu chính của Liverpool mùa này sau khi họ bị loại tại các giải đấu khác ở trong nước. Thái độ nghiêm túc của Liverpool trong trận thắng Urziceni 1-0 hồi lượt đi cho thấy thầy trò nhà Benitez sẽ không chủ quan khi đến hành quân tại Romania.

Trong lịch sử, Liverpool luôn có thành tích tốt khi đối đầu với các đội bóng tại Romania. Họ gặp người Romania 10 lần và thắng 7, hòa 2, thua 1. Trận thua duy nhất đó là lần Liverpool bị FC Petrolul Ploiesti hạ 3-1 tại vòng 1 Cúp C1 mùa bóng 1966-1967. Vào lúc này, HLV Benitez không phải lo về vấn đề lực lượng khi Torres bình phục chấn thương và chỉ còn duy nhất Glenn Johnson bị đau.

Dù có truyền thống và lực lượng tốt hơn nhưng với lợi thế thắng 1-0 lượt đi, Liverpool sẽ chơi phòng ngự đêm nay. Sẽ khó khăn cho Urziceni vì hàng thủ của Liverpool vào lúc này chơi rất kết dính. Trong 7 trận đấu gần đây, họ chỉ thủng lưới 1 bàn (trận thua Arsenal 0-1).

Đội bóng cùng thành phố với Liverpool là Everton sẽ gặp khó khăn trên sân khách trước chủ nhà Sporting Lisbon. Thầy trò nhà David Moyes đã từng có kỷ niệm buồn trên đất Bồ cách đây 4 tháng khi thua Benfica 0-5, thời điểm Everton gặp khủng hoảng về nhân sự. Trận này, Everton vẫn vắng Tim Cahill, Jagielka, Senderos, Fellaini, Hibert nhưng họ hy vọng sẽ tìm được một kết cục khác vì có lợi thế thắng 2-1 trong trận lượt đi và Sporting Lisbon cũng không quá mạnh. Trong một tháng trở lại đây, Lisbon rơi tự do khi không thắng liền 7 trận.

Với Fulham, họ không đặt nặng mục tiêu tại Europa League mà coi trọng các giải trong nước hơn. Nhưng điều kỳ lạ là Fulham lại đang tiến xa tại cúp châu Âu khi vào vòng 1/16 và thắng đương kim vô địch Shakhtar 2-1 trận lượt đi. Trận lượt về đêm nay sẽ không dễ dàng cho đội bóng Anh khi phải đến làm khách tại Donetsk. Mùa giải trước, Shakhtar đã toàn thắng trên sân nhà trong hành trình tìm chức vô địch UEFA Cup. Đây cũng không phải lần đầu tiên Shakhtar đón khách đến từ London. Họ đã từng hạ Arsenal, Tottenham tại Ukraine nên sẽ chẳng e dè trước Fulham.

Các CLB Tây Ban Nha cũng gặp thử thách khi làm khách vòng này. Villarreal sẽ tới sân của Wolfsburg với bất lợi để hòa 2-2 trận lượt đi. Atletico cũng buộc phải tấn công tại chảo lửa của Galatasaray do để hòa 1-1 trên sân nhà. Bilbao sẽ vấp phải sự thù địch của CĐV Anderlecht do CĐV 2 đội choảng nhau trong trận hòa 1-1 tuần trước. AS Roma dù thua Panathinaikos 2-3 lượt đi nhưng có nhiều cơ hội sửa sai trong lượt về.

Nhật Minh