Phần thưởng xứng đáng cho Man City

Với chiến thắng 2-0 trước West Ham vào tối qua, Man.City - đội chiếm giữ ngôi đầu có thời gian ít nhất trong 4 đội cạnh tranh - đã đăng quang ngôi vô địch bóng đá Anh mùa 2013 - 2014.



Cụ thể, Arsenal mới là đội có thời gian đứng ở ngôi đầu nhiều nhất: 128 ngày. Kế đến là Chelsea: 64 ngày, Liverpool: 59 ngày và Man.City chỉ vỏn vẹn 14 ngày. M.U vô địch mùa trước, trải qua một mùa bóng thất bát cũng nếm trải hương vị ngôi đầu 2 ngày hồi đầu mùa.

Vậy tại sao việc chiếm giữ ngôi đầu nhiều ngày hơn lại tỷ lệ nghịch với cơ hội đăng quang? Trên thực tế, mấu chốt của vấn đề chính là vì các đội như Arsenal, Chelsea rồi Liverpool lần lượt tự mình đánh rơi các cơ hội quý giá, tạo quá nhiều điều kiện thuận lợi cho Man.City kiểm soát cục diện cuộc đua.

Đầu tiên phải kể đến Arsenal, HLV Wenger tiếc đứt ruột với cơ hội bỏ lỡ chỉ vì “Pháo thủ” hụt hơi trong tháng 2 và 3. Nguyên do là vì các ca chấn thương của Oezil, Wilshere, Ramsey và Walcott. Nhưng thực ra, vấn đề lớn nhất của Arsenal là họ quá thiếu bản lĩnh trong những trận cầu quyết định với các đối thủ cạnh tranh.

Chelsea cũng phần nào tương tự, nhưng khác ở chỗ là họ thắng những trận cần thắng như hạ Man.City và Liverpool cả 2 lượt, rồi Arsenal 6-0 hay M.U 3-1. Thế nhưng, lại thua những trận không đáng thua trước Aston Villa, Crystal Palace đều 0-1; hay Sunderland 1-2 rồi bị chia điểm trước những đối thủ yếu như Norwich, West Ham, West Brom. Những cú sẩy chân này khiến Chelsea từ chỗ chiếm thế thượng phong, đã tự dâng lại cơ hội cho đối thủ.

Nhưng tiếc nhất có lẽ là Liverpool. Đội bóng của HLV Rodgers nắm quyền tự quyết đến vòng thứ 35 sau 11 trận toàn thắng liên tiếp, kể cả hạ gục Man.City 3-2. Vậy mà cú trượt chân tai hại của thủ quân Steven Gerrard trong trận gặp Chelsea (thua 0-2) ở vòng 36 khiến Lữ đoàn đỏ đánh mất luôn quyền tự quyết khi để Crystal Palace gỡ hòa 3-3 dù dẫn trước đến 3-0.

Xen kẽ với nhiều lỗi lầm của đối thủ, Man.City dù không có sự ổn định xuyên suốt (bị loại ở tứ kết FA Cup trước Wigan, thua Barca ở vòng knock out Champions League), nhưng đã có sự lạnh lùng cần thiết ở giai đoạn quyết định để nắm bắt các cơ hội. Sự khôn khéo, được lòng cầu thủ của HLV Pellegrini, cũng như với một lực lượng có chiều sâu, chơi tấn công mạnh mẽ có nhiều đường nét, đã giúp Man.City bật lên đúng lúc. Ngay Dzeko, xuất phát chỉ là tiền đạo số 3 (sau Aguero, Negerdo) nhưng ghi đến 16 bàn, hay Yaya Toure (ghi 20 bàn ở mùa này), cùng 2 tiền vệ công khéo léo khác là Nasri và Silva giúp “Man xanh” cứ lầm lì tiến lên. Ngoài ra, hàng thủ của họ chơi ổn định hơn so với Liverpool (thủng lưới 37 bàn so với 49).

Tương lai bất ổn của HLV Mourinho. Báo chí Anh cho biết, tỉ phú Abramovich có vẻ như không còn hài lòng với “Người đặc biệt” sau khi Chelsea trải qua một mùa giải trắng tay. Bản thân HLV Mourinho cũng nhìn nhận, việc ông bị sa thải có thể xảy ra bất cứ lúc nào do ông Abramovich không hài lòng với cách thi đấu của Chelsea, đó là thiếu sự bùng nổ và tấn công đẹp mắt.

