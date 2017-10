“Pháo” chào thua

Cuộc đối đầu được chờ đợi nhất ở vòng 7 Premier League chính là trận derby Bắc London giữa Tottenham và Arsenal, dù hiện nay cả hai đều không nằm trong nhóm 5 đội đầu bảng. Mục tiêu của Tottenham là tìm kiếm trận thắng thứ tư liên tục ở Premier League mùa này trong khi Arsenal đang hướng đến chiến thắng đầu tiên trên sân đối phương sau khi chỉ kiếm được có 1 điểm ở ba trận đấu xa nhà.

Thế nhưng, dù vẫn biết đã có đến 8 trận hòa trong 11 lần hai đội chạm trán nhau ở White Hart Lane gần đây, thì lần này sẽ phải có một đội nếm mùi thất bại. Tottenham hay Arsenal? Nhìn chung, Tottenham đang có ưu thế khá rõ rệt bởi ngoài việc được thi đấu trên sân nhà thì họ còn đang có phong độ tốt hơn và lực lượng cầu thủ cũng ổn định hơn. Những ca chấn thương của Gallas, Dawson và Huddlestone không còn khiến cho HLV Redknapp phải đau đầu bởi những cầu thủ thay thế họ đang chơi khá tốt.

Mặt khác, do chỉ sử dụng đội hình dự bị trong trận đấu với Shamrock ở Europa League hồi giữa tuần nên các cầu thủ trụ cột của Tottenham đều sung sức trước trận đấu này. Trong đó, có thể tin Adebayor sẽ gây nhiều phiền toái cho đội bóng cũ Arsenal, dưới sự hỗ trợ của Van der Vaart, Modric, Bale và Aaron (nếu cầu thủ này vượt qua cuộc sát hạnh thể lực cuối cùng).

Đó là một lực lượng tấn công rất hùng hậu, đủ sức chinh phục mành lưới của thủ môn Szczesny nếu như hàng phòng ngự của Arsenal tiếp tục chơi thiếu an toàn. Không may cho HLV Wenger là Koscielny chưa kịp bình phục nên trong danh sách thi đấu của ông chỉ còn một trung vệ thực thụ là Mertesacker. Do vậy, nếu như Arsenal không giữ được sạch mành lưới thì cũng là điều dễ hiểu và lúc đó, ông Wenger chỉ còn biết cầu mong cho mặt trận tấn công của mình, với sự trở lại của Gervinho, Van Persie và Walcott, ghi được nhiều bàn thắng hơn Tottenham.

Đúng là trận đấu giữa Tottenham và Arsenal thường có nhiều bàn thắng, nhưng khó mà mong đợi hàng công của “Các pháo thủ” sẽ làm tốt hơn đối phương. Đơn giản vì những pha phối hợp của Arsenal vẫn chưa nhuần nhuyễn đến mức buộc Tottenham phải hoảng loạn và họ thường chơi không tốt sau các trận đấu ở Premier League. Do vậy, có thể tin rằng một thất bại nữa đang chờ đợi đoàn quân của HLV Wenger tại White Hart Lane.

Tỷ lệ cược Tottenham - Arsenal: Tottenham chấp đồng nửa, thắng 9. Bolton - Chelsea: Chelsea chấp trái, thắng 8. Fulham - QPR: Fulham chấp nửa trái, thua 9. Swansea - Stoke: đồng banh, Swansea thắng 9. (Nguồn: AsianBookie)

Trần Tôn