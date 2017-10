Pháo im tiếng

Trong mùa này ở Premier League, bất cứ trận đấu nào mà Arsenal không ghi được bàn thắng thì cuối cùng họ đều phải hứng chịu thất bại. Rạng sáng qua là lần thứ ba như thế khiến “Các pháo thủ” phải giao lại ngôi đầu bảng cho M.U sau trận thua 0-1 tại Old Trafford.

Dù phải chơi trên sân đối phương nhưng Arsenal vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn (54% so với 46% của M.U) và có những thời điểm tỏ ra không hề thua kém chủ nhà M.U trên mọi phương diện. Tuy nhiên, do có phần nghiêng về chủ trương thủ hòa nhằm bảo vệ ngôi đầu bảng nên “Các pháo thủ” chơi tấn công không quá quyết liệt, do đó cũng không thể tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Van der Sar. Chính vì thế, hàng phòng ngự của M.U - được tổ chức tốt, bọc lót và bắt người khá tốt - đã không gặp nhiều khó khăn trong nhiệm vụ bảo vệ nguyên vẹn mành lưới nhà. Trong đó, Vidic luôn có mặt kịp thời ở những điểm nóng, còn Ferdinand biến tiền đạo Chamakh của Arsenal thành một trong những cầu thủ chơi kém nhất trên sân và Evra khống chế khá tốt những pha lên bóng của Nasri.

Với lối chơi vững vàng như thế, “Quỷ đỏ” đã buộc “Các pháo thủ” bộc lộ những điểm yếu cố hữu trong mùa này: thiếu cái đầu lạnh và có phần nôn nóng. Điều đó được thể hiện rất rõ mỗi khi Arsenal gặp trục trặc trong khâu ghi bàn hoặc bị đối phương dẫn trước. Có thể minh họa bằng tình huống nguy hiểm nhất mà Arsenal tạo ra trước khung thành của M.U ở phút 56. Cú dứt điểm của Nasri bị Van der Sar cản phá và cú sút bồi của Chamakh lại không thắng được Vidic trong nỗ lực lao người cản bóng. Nếu bình tĩnh hơn, Chamakh có thể ghìm bóng lại một nhịp cho Vidic lố đà rồi sau đó ung dung sút bóng vào lưới trống quân bình tỷ số cho Arsenal. Thế nhưng, sự nôn nóng và thiếu bình tĩnh đã khiến Arsenal để vuột mất cơ hội quý báu này.

Thậm chí kể cả khi ông Wenger tung Fabregas, Van Persie và Walcott vào sân ở nửa cuối hiệp 2 thì tình hình cũng không hề thay đổi. Arsenal chẳng những không thể san bằng được tỷ số (bàn thắng của M.U do Park Ji Sung lập công ở phút 41) mà còn suýt thua thêm từ một quả phạt đền (Rooney sút vọt xà ở phút 73). Dĩ nhiên, các cầu thủ Arsenal đã trưởng thành hơn so với mùa trước, nhưng nếu như vẫn thiếu cái đầu lạnh và sự vững vàng trong phòng ngự thì chắc chắn đây sẽ chưa phải là trận thua cuối cùng của họ trong mùa này.

Trần Tôn