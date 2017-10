Pháo thủ trắng tay ở nhà hát

M.U đẩy Arsenal ra khỏi cuộc đua vô địch bằng chiến thắng thuyết phục 2-1 ngay tại Old Trafford trong trận đấu sớm của vòng 10 giải Ngoại hạng Anh diễn ra đêm qua.

Mọi toan tính của HLV Arsene Wenger sớm bị phá sản chỉ sau 2 phút 48 giây khi một sai lầm ở hàng thủ của Arsenal đã biếu cho M.U bàn mở tỷ số. Đáng nói hơn, người lập công cho đội chủ sân Old Trafford lại là Van Persie, học trò cưng một thời của nhà cầm quân người Pháp. Tình huống ghi bàn được Robbie Savage - bình luận viên của BBC Radio 5, gói gọn trong một câu: “Một pha tạt bóng vô hại của Da Silva từ cánh phải, Thomas Vermaelen giải phóng mặt bằng sau một pha phá bóng lỏng lẻo để Van Persie tung một cú sút tuyệt vời hạ gục thủ thành Mannone”. Bàn thắng thứ 8 của chân sút người Hà Lan làm nín lặng CĐV Arsenal, những người liên tục la ó ngay sau tiếng còi khai cuộc, chỉ trích sự “vong ơn bội nghĩa” của Van Persie khi dứt áo ra đi vào mùa hè vừa qua.



Van Persie sút thủng lưới đội bóng cũ ngay từ đầu trận - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, sai lầm của Vermaelen không phải là điểm quyết định của trận đấu, mà nằm ở sự bất lực của cả tập thể Arsenal. Các pháo thủ đánh mất bản sắc của mình khi các tiền vệ không cầm được bóng, còn cặp tiền đạo Podolski, Giroud tiếp tục sa sút. Sự bế tắc của Arsenal lộ rõ hơn khi các học trò của HLV Wenger buộc phải chọn giải pháp tấn công từ 2 cánh và cầu may bằng những pha tạt bóng thiếu chính xác. Ngược lại, cũng với những con người cũ, nhưng HLV Alex Ferguson lại thể hiện sự tinh tường của mình khi M.U tập trung khoét sâu vào vị trí hậu vệ trái của Arsenal, nơi Andre Santos trấn giữ. Hàng loạt cơ hội của chủ nhà cũng bắt nguồn từ đây và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Mannone, số phận của Arsenal sớm được an bài sau những pha dứt điểm hiểm hóc của Van Persie (phút 20) và Rooney (phút 27). Đội khách một lần nữa thoát hiểm ở phút cuối hiệp 1 sau pha đá phạt 11 m hỏng ăn của Rooney do Cazorla để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Hiệp 2 cũng có một kịch bản tương tự, nhưng lần này đội chủ sân Old Trafford lại diễn khéo hơn, trong đó Evra bỗng nhiên trở thành diễn viên chính với một pha đánh đầu ghi bàn hiếm hoi trong sự nghiệp từ một tình huống đá phạt góc ở phút 66, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Rồi 3 phút sau đó, các pháo thủ tự khép lại số phận cho mình bằng chiếc thẻ đỏ của Wilshere sau pha phạm lỗi với chính Evra. Danh dự của các pháo thủ chỉ được gỡ gạc sau pha rút ngắn tỷ số của Cazorla ở những giây cuối của trận đấu. Dẫu vậy, bàn thắng của Cazorla không thể phá hỏng bữa tiệc chiến thắng của thầy trò HLV Ferguson.

Một trận đấu rất được mong đợi, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng hình ảnh một Arsenal quá tầm thường, còn M.U dù thắng mà vẫn phải luyến tiếc vì quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Với 3 điểm trước Arsenal, M.U (24 điểm) bắt đầu làm dậy sóng cuộc đua vô địch năm nay khi tạm vươn lên ngôi đầu, hơn Chelsea (đấu muộn) 2 điểm. Trong khi đó, với 15 điểm, Arsenal vẫn “mèo lại hoàn mèo” với phận của một đội bóng chỉ đủ sức để cạnh tranh suất dự Cúp châu Âu trong nhiều năm qua.

Kết quả các trận đấu khác Fulham - Everton: 2-2 Norwich City - Stoke City: 1-0 Sunderland - Aston Villa: 0-1 Swansea - Chelsea: 1-1 Tottenham - Wigan Athletic: 0-1 Khánh Toàn

Nguyên Khoa

