Pháp - Bulgaria: 'Gà trống' cất tiếng gáy

Trong cuộc đón tiếp Bulgaria tại Stade de France vào rạng sáng 8.10 (theo giờ VN), ở bảng A thuộc vòng loại World Cup 2018, HLV Didier Deschamps hy vọng là ông có thể xây dựng được sự ăn ý cần thiết để giúp đội tuyển Pháp tìm lại tính hiệu quả trước khung thành đối phương.

Gameiro chơi cùng Griezmann?

Đội á quân của EURO 2016 đã mở màn cho chiến dịch này bằng một trận hòa không bàn thắng đầy bực bội trên sân của Belarus hồi tháng 9. Do vậy, nhiệm vụ của HLV Deschamps là phải giúp các chân sút của ông “nổ súng” trên sân nhà để giành trọn 3 điểm đầu tiên trước Bulgaria. Tuy nhiên, ông sẽ phải làm điều đó mà không có tiền đạo Olivier Giroud do anh chưa kịp bình phục chấn thương và Karim Benzema, cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của ông do cáo buộc dùng băng sex để tống tiền đồng đội Mathieu Valbuena.

tin liên quan Tuyển Pháp gây thất vọng khi bị Belarus cầm hòa Tuyển Pháp đã khởi đầu cho vòng loại World Cup 2018 không mấy suôn sẻ khi bị Belarus chia điểm với tỷ số hòa 0-0 trong trận đấu thuộc bảng A diễn ra rạng sáng 7.9 (giờ VN).

Như vậy, nhiều khả năng Kevin Gameiro sẽ xuất trận để phối hợp với đồng đội của anh ở CLB Atletico Madrid là Antoine Griezmann trên hàng công của “Les Bleus”. HLV Deschamps cho biết: “Từng người một, họ đều là những cầu thủ có chất lượng và thực tế việc họ đang chơi cùng với nhau trong một CLB là điều thuận lợi. Họ có thể cải thiện sự hiểu biết lẫn nhau”.

Gameiro cũng thừa nhận là anh với Griezmann “đang phát triển cùng với nhau mỗi ngày” nhưng vẫn cảm thấy “bối cảnh ở đội tuyển Pháp sẽ khác, chúng tôi không nhất thiết phải chơi theo cách tương tự như chúng tôi đang làm ở CLB. Chúng tôi sẽ tập luyện cả tuần và xem những gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ chấp nhận sự lựa chọn của HLV, không có vấn đề gì”. Ngoài Griezmann và Gameiro, HLV Deschamps còn có những chọn lựa khác cho hàng công như Andre-Pierre Gignac, Anthony Martial và Nabil Fekir.

Sở dĩ chỉ đề cập đến hàng công bởi hàng thủ của Pháp hoàn toàn có khả năng vô hiệu hóa mặt trận tấn công vốn thiếu sự sắc sảo của Bulgaria, dù vắng hai trung vệ Jeremy Mathieu (do tranh cãi với HLV) và Eliaquim Mangala (chấn thương). Đành rằng Bulgaria đã ghi 4 bàn vào lưới Luxembourg ở trận ra quân nhưng đó chỉ là một đối thủ khá khiêm tốn và họ cũng đang có ít nhiều bất ổn do vừa thay HLV.

“Không hứa hẹn điều gì”

Thật vậy, chỉ hơn một tuần trước trận đấu này, HLV Ivaylo Petev của đội tuyển Bulgaria đã tuyên bố từ chức để chuyển sang dẫn dắt CLB Dinamo Zagreb. Điều đó khiến cho tân HLV Petar Hubchev không khỏi lo lắng: “Sự thay đổi diễn ra vào thời điểm không thể tồi tệ hơn vì những trận đấu vòng loại rất quan trọng với Pháp và Thụy Điển (vào thứ Hai). Tôi không gạch bỏ bất kỳ trận đấu nào, nhưng tôi cũng không hứa hẹn điều gì. Tôi muốn các cầu thủ hỗ trợ lẫn nhau và cống hiến những gì tốt nhất của họ trên sân. Họ phải hiểu rằng được khoác chiếc áo quốc gia là một vinh dự”.

HLV Hubchev nói như vậy vì ông chỉ có đúng 4 buổi tập để lắp ráp đội hình và triển khai những ý đồ chiến thuật của mình mà không chắc các cầu thủ sẽ nắm bắt được hết. Thậm chí ông cũng không nghĩ đến chuyện so sánh với chiến thắng hào hùng vào năm 1993 (Bulgaria của trung vệ Hubchev đá bại đội tuyển Pháp của tiền vệ Deschamps 2-1 ngay tại Paris để giành quyền góp mặt ở VCK World Cup 1994).

Ông cho biết: “Đây không phải là thời điểm cũng không phải là chỗ để so sánh với năm 1993. Mọi thứ đều khác. Điều quan trọng nhất là cho thấy không có sự sợ hãi. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá và chúng tôi phải chơi với cái đầu ngẩng cao. Tôi chắc chắn rằng Pháp sẽ không đánh giá thấp chúng tôi. Tôi nhìn thấy lửa trong mắt các cầu thủ của tôi. Có hy vọng, nhưng tôi vẫn thực tế”.

HLV Hubchev thực tế là bởi Bulgaria không có những ngôi sao tầm cỡ Hristo Stoichkov, Emil Kostadinov, Krasimir Balakov… như năm 1993 mà chỉ là một tập thể gồm những cầu thủ khá khiêm tốn và đã phải rất vất vả mới thắng được Luxembourg (4-3) ngay trên sân nhà. Thực tế bởi Pháp là một đối thủ rất mạnh mà vào thời điểm này Bulgaria không thể sánh bằng.

Do vậy, đội bóng của HLV Hubchev sẽ đến Paris với ý đồ chơi thiên về phòng ngự để trong trường hợp phải chuốc lấy thất bại thì đó cũng là một kết quả chấp nhận được.

Tình hình nhân sự Pháp: Trung vệ Eliaquim Mangala và tiền đạo Olivier Giroud vắng mặt vì chấn thương. Trung vệ Raphael Varane và tiền vệ N’Golo Kante đã trở lại tập luyện với đội bóng sau khi bình phục những ca chấn thương nhẹ. Bulgaria: Hậu vệ Yordan Minev vắng mặt vì chấn thương.



Lịch sử đối đầu - Pháp và Bulgaria đã gặp nhau 30 lần, Pháp thắng 12 trận, Bulgaria thắng 13. - Lần gặp nhau gần đây nhất giữa Pháp và Bulgaria cách nay đã hơn 20 năm, Pháp thắng 3-1 tại VCK Euro 1996 vào ngày 18.6.1996.

Nam Khang