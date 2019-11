Pháp và Bồ Đào Nha không nằm nhóm hạt giống ở VCK Euro 2020

Hiện UEFA cũng chia 4 nhóm hạt giống sau các kết quả ở vòng loại Euro 2020 vừa kết thúc vào rạng sáng nay (20.11) với 20 đội đã chính thức góp mặt.

Tuy nhiên, vẫn còn chờ thêm 4 suất nữa dự VCK Euro sẽ được định đoạt qua vòng đấu play-off tại giải Nations League được tổ chức thi đấu từ ngày 26 đến 31.3 năm sau, với các đội đủ điều kiện góp mặt sẽ được UEFA bốc thăm bắt cặp thi đấu vào ngày 22.11 tới đây.

Theo đó, nhóm hạt giống số 1 được xác định là Bỉ, Ý, Anh, Đức, Tây Ban Nha (TBN) và Ukraine. Nhóm số 2 là Pháp, Thuỵ Sĩ, Croatia, Ba Lan, Hà Lan và Nga. Nhóm số 3 là BĐN, Thổ Nhĩ Kỳ (TNK), Đan Mạch, Áo, Thuỵ Điển và CH Czech. Nhóm 4 là xứ Wales, Phần Lan, đội thắng play-off nhóm A, đội thắng play-off nhóm B, đội thắng play-off nhóm C và đội thắng play-off nhóm D.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK Euro 2020 được tổ chức tại Bucharest, Romania lúc 0 giờ, rạng sáng ngày 1.12 (giờ VN), dựa trên nguyên tắc bốc thăm lần lượt các đội ở các nhóm hạt giống vào 6 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội.

Vì vậy, hoàn toàn có khả năng tại VCK Euro 2020 sẽ có bảng đấu “tử thần” với Pháp rất dễ cùng bảng với Ý, Anh, Đức hoặc TBN. Còn BĐN càng tệ hơn, do nằm nhóm hạt giống số 3 thì ngoài việc có khả năng đụng các “đại gia” trên, thì cũng dễ nằm cùng bảng có thêm tuyển Pháp. BĐN chỉ hy vọng may mắn sẽ gặp lại Ukraine (ở nhóm 1), thì tình thế sẽ nhẹ nhàng hơn.

Một phần nữa, việc bốc thăm cũng xác định các đội là chủ nhà ở bảng đấu của mình đăng cai nên cũng gần như xác định các đội nằm cố định ở các bảng, như Bỉ chắc chắn ở bảng B vì Ukraine không thể thi đấu ở Nga do yếu tố chính trị đã được UEFA chính thức tách ra. Do đó, nhóm duy nhất Ukraine sẽ góp mặt là bảng C do Hà Lan đăng cai.