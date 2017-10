 Philippines muốn đánh bại Thái Lan

Hôm qua, cùng với tuyển Việt Nam (VN), tuyển Philippines cũng đặt chân đến Bangkok trước 4 ngày so với đợt trận mở màn bảng A diễn ra cuối tuần này (24.11).

Trả lời phỏng vấn PV Thanh Niên, HLV người Đức, Michael Weiss của Philippines nói: “Tôi lo ngại nhất là Thái Lan, bởi họ vừa mạnh lại vừa có ưu thế sân nhà. Bởi thế mục tiêu của chúng tôi là giành được 1 điểm ở trận đầu tiên, nhưng nếu có cơ hội chúng tôi cũng quyết đánh bại họ. Tôi nghĩ bảng A là bảng tử thần bởi Việt Nam, Philippines và Myanmar đều được đánh giá ngang nhau. Chúng tôi gặp đôi chút ảnh hưởng vì không có được lực lượng mạnh nhất, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất tốt nên rất tự tin”.



HLV Michael Weiss trả lời phỏng vấn báo chí VN - Ảnh: Khả Hòa

Trong khi đó, HLV Winfried Schafer của tuyển Thái Lan sau khi xem trận giao hữu Philippines thắng Singapore 1-0 hôm 15.11 đã trả lời phỏng vấn trang Goal.com: “Philippines có nhiều cầu thủ cao, to, và đặc biệt họ thi đấu rất ăn ý với nhau. Chứng tỏ, đội tuyển này đã có một sự chuẩn bị hết sức chu đáo. Hơn nữa, điều làm tôi chú ý là Philippines chơi phản công rất hay, rất khó lường. Do vậy, tuyển Thái Lan phải hết sức cẩn trọng và không thể đánh giá thấp một đối thủ đáng gờm như vậy”. Tuy nhiên, HLV Weiss của Philippines cho biết: “Tôi có nghe HLV đội Thái đến Philippines xem giò cẳng chúng tôi. Nhưng tôi hứa sẽ dành cho ông ấy (HLV Schafer) sự bất ngờ lớn. Tôi có thể thay đổi đến 7 vị trí (so với trận giao hữu với Singapore) mà ông ấy không hề biết”. Những vị trí mà HLV Weiss nói đến là các cầu thủ ngoại nhập tịch của Philippines đang chơi bóng ở châu Âu là Paul Mulders (gốc Hà Lan), Dennis Cagara và Jerry Lucena (đều gốc Đan Mạch) và Angel Guirado (Tây Ban Nha)...

