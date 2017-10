Phong tỏa trận địa pháo

Cả Man.City lẫn Arsenal đều muốn thắng để bám theo Chelsea. Do đó, trận đấu giữa hai đội này tại sân City of Manchester vào đêm nay sẽ có nhiều điều để chờ đợi.

Trong bóng đá, nếu có thể áp dụng định luật bắc cầu ở toán học thì Arsenal sẽ chẳng có bất kỳ cơ may nào tại City of Manchester. Nghĩa là một khi Arsenal đã thua Chelsea (0-2) mà “The Blues” bại trận trước Man.City (0-1) thì đương nhiên “Các pháo thủ” phải chào thua tại City of Manchester thôi. Thế nhưng, rất may là bóng đá lại chẳng tuân theo bất kỳ quy luật nào nên Arsenal vẫn có quyền tin vào một kết quả tốt đẹp trong trận cầu đinh của “Super Sunday”.

Cơ sở cho niềm tin đó chính là sự hưng phấn cùng lối chơi khá nhuần nhuyễn mà Arsenal vừa tìm lại được sau 2 trận thắng liên tục, là sự trở lại của Fabregas, Sagna, Bendtner và Walcott sau khi bình phục chấn thương và là sự trưởng thành mà ông Wenger tin rằng các cầu thủ trẻ của ông đã có được. Tuy nhiên, những người trung lập vẫn có đủ lý do để lo lắng cho Arsenal trong chuyến hành quân đến Manchester vào đêm nay.

Tỷ lệ cược Stoke - M.U: M.U chấp nửa một, thắng 9. Liverpool - Blackburn: Liverpool chấp nửa một, thắng 9. Manchester City - Arsenal: anchester City chấp đồng nửa, thua 8. (Nguồn: Asianbookie)

Trước hết, Arsenal thường thi đấu thiếu thuyết phục trên sân đối phương trong mùa này ở Premier League khi họ chỉ thắng 1 trong 4 trận và cũng chỉ ghi được 4 bàn thắng. Thứ hai, “Các pháo thủ” chỉ giữ sạch lưới được đúng một trận trong 8 vòng đấu từ đầu mùa. Và cuối cùng, lối chơi của Arsenal thường gặp nhiều khó khăn trước những đối thủ có hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt. Rủi thay, đó lại là tất cả những gì mà Arsenal sẽ phải đối mặt khi chạm trán với Man.City.

Tất nhiên, ông Wenger đã có những phương án để đối phó với Man.City mà mục tiêu quan trọng nhất là vô hiệu hóa Tevez, chân sút hiệu quả nhất của Man.City vào thời điểm này. Thế nhưng, nói thì luôn dễ hơn làm và đó là chưa kể HLV Mancini có thể tăng thêm sức mạnh cho hàng công của Man.City bằng cách chuyển từ sơ đồ 4-3-2-1 sang 4-4-2 với Adebayor chơi bên cạnh Tevez trên tuyến đầu. Đó cũng có thể xem là một đòn tâm lý của ông Mancini vì các cầu thủ Arsenal sẽ bị ức chế ít nhiều khi Adebayor có mặt trên sân.

Trong trường hợp ông Mancini vẫn tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-3-2-1, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu giữa De Jong, Barry, Y.Toure của Man.City với Fabregas, Nasri, Arshavin của Arsenal. Nếu 3 tiền vệ phòng ngự của đội chủ nhà phong tỏa được trận địa pháo của Arsenal, đặc biệt là 3 tiền vệ công kể trên, chiến thắng sẽ chỉ còn là thời gian đối với Man.City. Sức hấp dẫn của trận đấu này cũng khiến những sự vắng mặt của Koralov, Nimely (Man.City) và Van Persie, Wilshere, Almunia, Ramsey, Vermaelen (Arsenal) chỉ còn là điều thứ yếu.

Một trận đấu rất khó khăn đang chờ đợi Arsenal tại City of Manchester vào đêm nay. Và đó cũng sẽ là một thử thách thật sự để xem “Các pháo thủ” đã trưởng thành chưa hay vẫn còn là những cậu bé.

Trần Tôn