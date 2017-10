Premier League: Đua vào top 6

Nhiều khả năng M.U sẽ giành được chiến thắng trước Norwich trong lúc Tottenham sẽ phải rất vất vả khi đến làm khách trên sân của Stoke ở vòng 36.

Trong trận lượt đi, M.U (phải) đã thắng 1-0 ngay trên sân của Norwich - Ảnh: AFP

Trước khi bước vào vòng 36 Premier League, xem như Everton đã cầm chắc một suất trong top 6, thậm chí họ vẫn còn khả năng tranh chấp vị trí thứ tư với Arsenal. Do vậy, cuộc chạy đua giành vị trí thứ 6 sẽ chỉ còn diễn ra giữa Tottenham (63 điểm, 35 trận) và M.U (57 điểm, 34 trận).

Tuy đang kém Tottenham đến 6 điểm nhưng M.U vẫn thi đấu ít hơn một trận và với hiệu số bàn thắng - bại vượt trội (+16 so với +2), “Quỷ đỏ” sẽ vượt qua mặt “Spurs” nếu như họ san bằng được khoảng cách về điểm số khi mùa bóng kết thúc. Do vậy, M.U cần phải thắng cả 4 trận đấu còn lại, bắt đầu bằng cuộc đón tiếp Norwich vào đêm nay tại Old Trafford.

Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của M.U sau triều đại của ông Moyes và HLV tạm quyền Giggs sẽ tranh thủ sự giúp đỡ của các đồng đội cũ như Scholes, Butt và P.Neville để hy vọng kết thúc mùa bóng theo một cách tốt nhất có thể. Đối thủ của Giggs, HLV Adams, cũng chỉ mới dẫn dắt Norwich 2 trận (thua cả 2) sau khi tiếp quản đội bóng từ tay ông Hughton hồi đầu tháng này.

Norwich (vắng Yobo vì chấn thương) đang rất cần điểm để tránh xa khu vực rớt hạng nhưng các CĐV của M.U hy vọng HLV Giggs sẽ truyền cảm hứng cho các cầu thủ để nhanh chóng tìm lại chiến thắng và cũng để khôi phục lại uy tín của “Nhà hát của những giấc mơ”. Thế nên, tuy Van Persie, Rafael tiếp tục ngồi ngoài vì chấn thương nhưng “Quỷ đỏ” vẫn đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó vài giờ, Tottenham sẽ có một chuyến đi đầy rủi ro đến sân Britannia, nơi đội chủ nhà Stoke City đã thắng đến 4 trong chuỗi 6 trận bất bại gần nhất. Mặt khác, việc buộc phải giành trọn 3 điểm sẽ khiến “Spurs” chịu nhiều áp lực, nhất là khi họ đã không biết chiến thắng trên đất khách kể từ ngày 12.2.

Tỷ lệ cược - Premier League:

26.4, 18 giờ 45: Southampton - Everton: Đồng banh, chủ nhà thắng 8

21 giờ: Stoke - Tottenham: Tottenham chấp đồng nửa, thắng 8

23 giờ 30: M.U - Norwich: M.U chấp 1 trái rưỡi, thắng 8. - La Liga:

27.4, 1 giờ: Real Madrid - Osasuna: Real chấp 3 trái, thắng 8. - Serie A:

27.4, 1 giờ 45: Inter Milan - Napoli: Inter chấp đồng nửa, thắng 9. - Bundesliga:

26.4, 20 giờ 30: Bayern Munich - Werder Bremen: Bayern chấp 2 trái, thắng 9

23 giờ 30: Leverkusen - Dortmund: Dortmund chấp đồng nửa, thắng 9. Truyền hình trực tiếp trên K+, HTV Thể thao, Bóng đá TV, SCTV15. VOV tường thuật trực tiếp trên sóng FM 91MHz trận Southampton - Everton; Stoke - Tottenham. G.L (Nguồn: Asianbookie)

Nam Khang

