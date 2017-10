Premier League: Đường ta cứ đi

Mục tiêu của Man.City trong cuộc đón tiếp Tottenham vào đêm nay không có gì khác hơn là kéo dài thành tích toàn thắng trên sân nhà.



Với 8 bàn thắng ở Premier League, Aguero được xem là cầu thủ nguy hiểm nhất của Man.City

- Ảnh: AFP

Ở Premier League mùa này, nếu như chỉ tính đến thành tích trên sân nhà thì Man.City chính là nhà vô địch tuyệt đối qua 5 trận toàn thắng, ghi được 20 bàn và mới để thủng lưới có 2 lần. Thế nên, sau khi bại trận trên sân của Sunderland ở vòng 11, cuộc đón tiếp Tottenham vào đêm nay tại sân Etihad được xem là cơ hội tốt để “The Citizens” mở lại con đường dẫn đến chiến thắng.

Dù trung vệ đội trưởng Kompany vẫn phải ngồi ngoài vì ca chấn thương đùi, cùng với Jovetic và Silva, nhưng sự trở lại của Fernandinho có thể trở thành yếu tố quyết định cho Man.City. Đơn giản vì khi có tiền vệ người Brazil này ở bên cạnh, Yaya Toure mới có thể phát huy được hết khả năng trong vai trò tự do để tạo nên một “cú đấm” từ tuyến 2.

Điều đó rất quan trọng bởi Man.City cần có thêm một giải pháp tấn công, bên cạnh 4 mũi chủ lực: Aguero, Negredo, Nasri và Navas, để giải mã một hàng phòng ngự luôn tỏ ra rất vững vàng trên đất khách. Thật vậy, sau 5 chuyến thi đấu xa nhà ở Premier League mùa này, Tottenham chỉ mới để thủng lưới đúng một lần, mà điều đó đã xảy ra cách đây gần 3 tháng.

Tuy nhiên, nếu như tự hào với hàng thủ bao nhiêu thì Tottenham lại cảm thấy buồn cho hàng công bấy nhiêu. Đến nay, “Spurs” chỉ mới có 9 bàn thắng làm vốn sau 11 trận, một con số quá khiêm tốn so với lực lượng tấn công hùng hậu của họ. Một phần là do kém may mắn nhưng điều quan trọng nhất là Soldado, Eriksen, Townsend, Paulinho, Sigurdsson… hầu như đều đánh mất sự tự tin khi đối mặt với khung thành đối phương.

Sự hồi phục của tiền đạo Adebayor có thể cung cấp cho HLV Villas-Boas thêm một giải pháp cho hàng công. Dĩ nhiên, Tottenham không muốn trải qua 3 trận liên tục tịt ngòi như hồi tháng 1.2009. Thế nhưng, ngay cả khi tìm được bàn thắng thì cũng khó mà tin rằng thầy trò ông Villas-Boas sẽ chặn đứng được chuỗi trận toàn thắng trên sân nhà của Man.City.

Derby vùng Merseyside bất phân thắng bại Everton và Liverpool đều có cơ hội giành chiến thắng trong trận cầu rượt đuổi quá kịch tính tối qua. Tuy nhiên, cuối cùng trận derby vùng Merseyside lần thứ 221 trên sân Goodison Park đã bất phân thắng bại với kết quả hòa 3-3. Coutinho mở tỷ số 1-0 cho Liverpool nhưng chỉ 3 phút sau, Everton lập tức đáp trả với bàn gỡ hòa 1-1 của Mirallas. Phút 19, Suarez nâng tỷ số lên 2-1 sau pha đá phạt. Tuy nhiên, vào hiệp 2, Lukaku lập cú đúp giúp Everton lội ngược dòng ngoạn mục dẫn lại 3-2. Nhưng Sturridge đã có bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 89 để giành lại 1 điểm quý giá cho Liverpool. G.L

Tỷ lệ cược Premier League 24.11, 20 giờ 30: Man.City - Tottenham: Man.City chấp nửa, một, thắng 9. 23 giờ: Cardiff - M.U: M.U chấp nửa, một, thắng 9. Serie A 24.11, 21 giờ: Livorno - Juventus: Juve chấp 1 trái, trái rưỡi, thắng 9. Udinese - Fiorentina: Đồng banh, chủ nhà thắng 8. 25.11, 2 giờ 45: Bologna - Inter Milan: Inter chấp nửa, thắng 9. Ligue 1: 24.11, 20 giờ: Lille - Toulouse: Lille chấp nửa, một, thắng 9. 25.11, 3 giờ: Nantes - Monaco: Monaco chấp đồng nửa, thắng 9. Truyền hình trực tiếp trên K+, HTV Thể thao, Bóng đá TV, SCTV 15, Thể thao TV. VOV tường thuật trực tiếp trên sóng FM 91MHz trận Man.City - Tottenham, Cardiff - M.U. G.L

(Nguồn: Vwin.com)



Trần Tôn

>> Everton - Liverpool: Cuộc chiến khốc liệt!

>> Vợ đội trưởng Liverpool biến con thành... WAGs nhí

>> Cựu hậu vệ Quỷ đỏ bất ngờ trước CĐV M.U tại Việt Nam

>> Man City lần đầu giành vé, M.U gặp... bão

>> Hazard cứu Chelsea khỏi sa lầy

>> Eto'o tỏa sáng, Chelsea áp sát vòng knock out