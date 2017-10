Premier League: Giáng sinh không trọn vẹn

Không thắng được Chelsea, Arsenal đã phải nhường ngôi đầu bảng lại cho Liverpool ngay đêm trước lễ Giáng sinh.



Không thắng được Chelsea, Arsenal (phải) đánh mất luôn ngôi đầu - Ảnh: AFP

Sau 9 mùa Noel chỉ đong đầy nỗi thất vọng, cứ ngỡ rằng các CĐV của Arsenal sẽ được tận hưởng một đêm Giáng sinh tràn ngập niềm vui thì mọi chuyện lại diễn ra không như mong đợi. Chỉ trong đêm trước Giáng sinh, sau trận hòa không bàn thắng với Chelsea ngay trên sân nhà Emirates, Arsenal đã phải nhường ngôi đầu bảng Premier League lại cho Liverpool, dù khoảng cách giữa họ chỉ được tính bằng hiệu số bàn thắng - bại.

Tất cả bắt nguồn từ chuỗi 3 trận không biết thắng của “Các pháo thủ”, giúp Liverpool san bằng khoảng cách 7 điểm chỉ trong vòng 15 ngày. Thật đáng tiếc, bởi chỉ cần Giroud tận dụng được một cơ hội trong 2 tình huống rất thuận lợi trước khung thành của Chelsea vào rạng sáng qua thì có thể mọi chuyện đã khác.

Thế nhưng đó chỉ là một trong những nguyên nhân đã khiến Arsenal không thể tìm được một kết quả thuận lợi. Nếu như Giroud “tịt ngòi” trong suốt một tháng qua thì Oezil vẫn không thể tỏa sáng trong những trận đấu lớn. Sau khi chơi mờ nhạt trước M.U và Man.City, Oezil lại gây thất vọng trong trận đấu với Chelsea qua những đường chuyền thiếu hẳn sự tinh tế và độ chính xác, qua những bước di chuyển có phần nặng nề.

Điều đó, cùng với sự mờ nhạt của Walcott và Ramsey, đã khiến cho lối chơi tấn công của Arsenal trở nên vô hồn, dù họ hoàn toàn vượt trội về thời gian kiểm soát bóng (lên đến 61%). Không thể phủ nhận là hàng thủ của Chelsea chơi tốt nhưng chính quá nhiều đường chuyền không chính xác của Arsenal đã giúp cho nhiệm vụ phòng ngự của đối thủ trở nên dễ dàng hơn.

Mặt khác, vài đường chuyền không chính xác trong số đó cùng với việc các cầu thủ Arsenal thường để mất bóng còn tạo điều kiện cho Chelsea uy hiếp khung thành của Szczesny. May mà hàng thủ của Arsenal cũng chơi tốt, may mà cú sút của Lampard lại đưa bóng dội xà, may mà hàng công của Chelsea chơi khá mờ nhạt… nên chẳng xảy ra điều đáng tiếc.

Có lẽ đã đến lúc HLV Wenger cần phải cho một số cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng khi đối thủ của họ ở 3 vòng đấu sắp tới không đến nỗi quá “rắn mặt”. Bởi nếu không thì với lực lượng chưa đủ chiều sâu như hiện nay, Arsenal sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong chặng đường còn lại của mùa bóng.

HLV Mourinho: 'Cuộc đua vô địch thật khó tin' Ông Mourinho thốt lên trong cuộc họp báo sau trận Chelsea hòa Arsenal 0-0 rạng sáng qua: “Thật khó tin. Chưa có mùa giải nào như mùa này khi có đến 5 đội cùng cạnh tranh nhau ngôi đầu với cách biệt sít sao chỉ 1-2 điểm”. Cũng theo ông Mourinho, ngoài 5 đội tốp trên gồm Liverpool, Arsenal cùng dẫn đầu với 36 điểm, Man.City xếp thứ 3 với 35 điểm và Chelsea, Everton xếp tiếp theo cùng 34 điểm, thì M.U cùng Tottenham sẽ sớm gia nhập tốp trên trở lại để tạo nên một cuộc chạy đua khốc liệt. Ông Mourinho dự báo, ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này sẽ phải chờ đến lượt đấu cuối mới phân định được. Trong khi đó, HLV Wenger của Arsenal cũng cùng nhận định, dù có hơi thất vọng khi “Pháo thủ” đánh mất ngôi đầu sau 13 vòng liên tiếp nắm giữ. Chiến lược gia người Pháp nói: “Thật thú vị. Các đội đều có khả năng đánh chiếm ngôi đầu. Điều này sẽ khiến cuộc đua vô địch trở nên kịch tính. Đội nào sắp tới đánh rơi điểm sẽ đồng nghĩa với việc đánh mất lợi thế”. Giang Lao

Trần Tôn

