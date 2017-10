Premier League: Gừng càng già càng cay

Tiền đạo tưởng như hết thời của Chelsea Samuel Eto’o đã bất ngờ tỏa sáng trên sân Stamford Bridge khi ghi đến 3 bàn vào lưới M.U trong trận đại chiến giữa 2 đội rạng sáng qua. Eto’o trận này được HLV Mourinho sắp đá chính từ đầu thay cho Torres (trước đó luôn được đá chính) và trong lần hiếm hoi được ra sân này, chân sút 32 tuổi đã thể hiện sự sung sức cũng như tốc độ của mình khi một mình bẻ gãy hàng thủ của M.U. Dĩ nhiên, sự tỏa sáng của Eto’o có sự đóng góp của các tiền vệ như Hazard, Willian, Ramires, Oscar...



Eto’o chói sáng trong màu áo Chelsea - Ảnh: AFP

Với chiến thắng 3-1 này (Javier Hernandez ghi bàn danh dự cho M.U), Chelsea đã có 49 điểm, áp sát Arsenal (51 điểm) và Man.City (50 điểm), tiếp tục tạo ra cuộc đua rất hấp dẫn. Trong khi đó, M.U gần như hết mọi hy vọng bảo vệ ngôi vô địch do hiện thua đội đầu bảng Arsenal đến 14 điểm. Chính thủ quân Vidic của M.U thừa nhận: “Chúng tôi bị rớt lại quá xa so với các đối thủ. Gần như chắc chắn, tháng 5 này cúp sẽ rời sân Old Trafford”. Theo Vidic, mục tiêu của M.U từ bây giờ là phấn đấu lọt vào top 4 và đặt quyết tâm vô địch 2 danh hiệu cúp là Capital One Cup và Champions League. Ở FA Cup, M.U đã bị loại từ vòng 3 (thua Swansea 1-2). Thế nhưng, HLV David Moyes chưa chịu đầu hàng khi cho rằng M.U vẫn phải chiến đấu đến khi nào tất cả mọi hy vọng không còn nữa mới thôi.

Giang Lao

>> Eto’o với thú vui sưu tầm điện thoại

>> Eto’o xem Messi như thượng đế

>> Eto’o trở lại đội tuyển Cameroon

>> Eto’o nhận lương cao nhất thế giới ở Nga

>> Eto’o trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới

>> Eto’o sắp gia nhập đội bóng Nga với mức lương “khủng”

Giang Lao