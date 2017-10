Premier League lập kỷ lục với 835 triệu bảng tiền mua sắm

(TNO) Các CLB ở Premier League vượt qua kỷ lục chi tiêu vào mùa hè khi những bản hợp đồng trong ngày cuối cùng đẩy tổng chi phí chuyển nhượng lên 835 triệu bảng, theo Deloitte.

Blind về M.U khi thị trường chuyển nhượng chuẩn bị đóng cửa - Ảnh: AFP

Trong ngày cuối cùng thị trường chuyển nhượng còn mở cửa, Manchester United đem về Radamel Falcao và Daley Blind trong khi Arsenal có được chữ ký của tiền đạo Danny Welbeck.

Giá trị chi tiêu trong ngày cuối cùng này giảm so với năm 2013 (55 triệu bảng so với 85 triệu bảng). Mặc dù vậy, Manchester United và The Gunner là chủ sở hữu hai bản hợp đồng lớn nhất Premier League mùa hè này gồm Angel Di Maria (từ Real Madrid 59,7 triệu bảng) và Alexis Sanchez (Arsenal mua từ Barcelona giá 30 triệu bảng).

Deloitte ước tính rằng tổng chi phí của Manchester United cho Di Maria, Luke Shaw, Ander Herrera, Marcos Rojo, Daley Blind và Falcao cao nhất trong bất kỳ câu lạc bộ nào trên thế giới. Liverpool và Chelsea lần lượt đứng nhì và ba về các khoản chi tiêu.



Bản hợp đồng lớn nhất của Arsenal là Sanchez với giá 30 triệu bảng - Ảnh: AFP

Dan Jones, đối tác của Deloitte, cho biết: "Các CLB tăng cường lực lượng liên tục nhằm thu hút người xem để bán bản quyền truyền hình. Mùa giải trước, mỗi CLB tại Premier League nhận trung bình hơn 25 triệu bảng tiền bán sóng truyền hình. Số tiền hấp dẫn này khiến các CLB chi tiêu nhiều hơn, tạo nên một kỷ lục mới trong mùa hè này".

Bên kia biển Bắc, các CLB ở Bundesliga chi tổng cộng 278,9 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, ít hơn 8 triệu so với năm trước.

Sau sự xuất hiện muộn của Shinji Kagawa, Dortmund đứng đầu danh sách mua sắm với 53,2 triệu euro, vượt qua kỷ lục 50 triệu euro, hòng thay thế Robert Lewandowski và tăng cường chiều sâu đội hình của họ.



Benatia năm nay sẽ khoác áo Bayern Munich - Ảnh: AFP

Với viêc đầu tư 36 triệu euro trong thương vụ Medhi Benatia và Xabi Alonso ở tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Bayern Munich đã bỏ ra 50,1 triệu euro trong mùa hè này.

Trong khi đó, tổng chi tiêu tại Serie A lên tới khoảng 335 triệu euro, theo La Gazzetta dello Sport. Tuy nhiên họ lại thu được tới 306 triệu euro từ việc bán cầu thủ cho các CLB trên toàn thế giới, trong đó có hai bản hợp đồng lớn là Benatia đến Bayern và Ciro Immobile đến Dortmund.

Kim Chao

