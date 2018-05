Premier League: Liverpool giành suất dự Champions League đầy thuyết phục

20:25 Lịch thi đấu vòng cuối Premier League: Southampton - Man City

M.U - Watford Liverpool - Brighton & Hove Albion Newcastle - Chelsea Huddersfield - Arsenal Crystal Palace - West Brom Burnley - Bournemouth West Ham - Everton Tottenham - Leicester Swansea - Stoke 20:46 Huddersfield - Arsenal Chuyến làm khách trên sân của Huddersfield Town sẽ là trận đấu cuối cùng của HLV Arsene Wenger dẫn dắt Arsenal. Đây cũng là trận đấu thứ 1.235 của nhà cầm quân người Pháp cho Pháo thủ thành London. Dưới triều đại của "Giáo sư" Wenger, Arsenal đã thắng 706 trận, hòa 280 trận và thua 248 trận. Trong 22 năm dẫn dắt Arsenal, có tổng cộng 222 cầu thủ được HLV Wenger sử dụng dưới triều đại của ông. Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters 20:56 Ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2017-2018 đã thuộc về Man City. 2 vị trí chắc chắn có suất dự Champions League mùa tới cũng đã thuộc về M.U và Tottenham. Bên cạnh đó, 2 vị trí chắc suất dự Europa League mùa sau cũng đã xác định qua Arsenal và Burnley (vòng loại). Ngoài ra, 3 đội bóng phải thi đấu ở giải hạng Nhất nước Anh mùa tới cũng đã có: Swansea City, West Brom và Stoke City. Cho nên, lượt cuối cùng của Ngoại hạng Anh hôm nay, sẽ là cuộc đua cho suất Champions League cuối cùng, giữa Liverpool và Chelsea. Qua đó, cũng xác định được đội thứ 3 sẽ giành suất Europa League. 21:02 Liverpool - Brighton Liverpool chính là đội nằm trong top 4 duy nhất cho đến mùa này chưa thua trận nào trên sân nhà. Trải qua 18 trận đã đấu, thầy trò HLV Jurgen Klopp thắng 11 trận và hòa 8 trận. Ảnh: AFP Ảnh: AFP 21:13 Liverpool 0-0 Brighton Tại sân Anfield, Liverpool đang làm chủ thế trận. Họ chỉ cần 1 điểm là chắc suất Champions League mùa tới. 21:16 Newcastle 0-0 Chelsea Thật bất ngờ, tại sân St James' Park đội thi đấu khởi sắc ngay từ đầu chính là chủ nhà Newcastle. Cần phải nói thêm là nếu Chelsea mất suất Champions League mùa tới, khả năng HLV Antonio Conte mất ghế cũng khá cao. Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters 21:26 Newcastle 1-0 Chelsea VÀOOOO! Dwight Gayle đánh đầu chính xác mở tỷ số cho đội chủ nhà Newcastle ở phút 23. Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters 21:28 Liverpool 1-0 Brighton VÀOOOO! Mohamed Salah dứt điểm quyết đoán vào góc cao khung thành Brighton mở tỷ số cho Liverpool ở phút 26. Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters 21:31 Liverpool 1-0 Brighton Với bàn thắng vào lưới Brighton, Mohamed Salah đã có 32 bàn ở mùa này và anh cũng tự phá kỷ lục của chính mình ở thành tích 31 bàn sau 38 trận. Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters 21:43 Liverpool 2-0 Brighton VÀOOOO! Dejan Lovren nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool ở phút 40. Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters 21:59 Thêm một "bất lợi" cho Chelsea khi Newcastle đang được HLV Rafael Benitez dẫn dắt. Đây là một người cũ của Liverpool - đối thủ cạnh tranh trực tiếp với The Blues trong cuộc đua giành suất dự Champions League cuối cùng ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters Năm 2005, Rafael Benitez đã dẫn dắt Liverpool giành chiến thắng ở Champions League và Siêu cúp bóng đá châu Âu. Còn năm 2006 ông đã dẫn dắt đội chủ sân Anfield giành chiến thắng ở Cúp FA và FA Community Shield. Nhà cầm quân hiện 58 tuổi người Tây Ban Nha trở thành HLV thứ 3 sau Bob Paisley và Jose Mourinho giành Cúp UEFA và Champions League trong 2 mùa giải liên tiếp. Ông cũng là HLV đầu tiên làm được điều đó với 2 CLB khác nhau (trước đó là giành Cúp UEFA với Valencia). Ông cũng trở thành HLV thứ hai của Liverpool sau Joe Fagan, giành Champions League trong năm đầu tiên nắm đội. 22:00 Bảng xếp hạng tạm thời của cuộc đua giành suất Champions League mùa tới 22:08 Liverpool 2-0 Brighton Liverpool chưa muốn dừng lại khi tiếp tục chơi tấn công. Cần nhớ là tại sân Anfield, Liverpool đang giữ thành tích bất bại với 11 trận toàn thắng và hòa 8 trận. Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters 22:12 Liverpool 3-0 Brighton VÀOOOO! Dominic Solanke nâng tỷ số lên 3-0 cho Liverpool ở phút 53. Gần như chắc chắn Liverpool giành suất dự Champions League mùa sau. Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters 22:20 Newcastle 2-0 Chelsea VÀOOOO! Ayoze Perez nâng tỷ số lên 2-0 cho Newcastle. Dường như cầu thủ Chelsea đã buông xuôi ở sân St' James Park. Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters 22:23 Newcastle 3-0 Chelsea VÀOOOO! Ayoze Perez nâng tỷ số lên 3-0 cho Newcastle ở phút 63. Chelsea hoàn toàn sụp đổ. Có thể khẳng định The Blues sẽ thi đấu ở Europa League mùa tới. Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters 22:45 Liverpool 4-0 Brighton VÀOOOO! Andrew Robertson tiếp tục nâng tỷ số lên 4-0 cho Liverpool ở phút 85. Một suất dự Champions League mùa sau chắc chắn đã thuộc về thầy trò HLV Jurgen Klopp. Ảnh: Reuters Ảnh: Reuters 22:57 KẾT QUẢ VÒNG CUỐI Southampton 0-1 Man City (KT)

Man City: Gabriel Jesus (90')

M.U 1-0 Watford (KT)

M.U: Marcus Rashford (34') Liverpool 4-0 Brighton & Hove Albion (KT)

Liverpool: Mohamed Salah (26'), Dejan Lovren (40'), Dominic Solanke (53'), Andrew Robertson (85') Newcastle 3-0 Chelsea (KT)

Newcastle: Dwight Gayle (23'), Ayoze Perez (59', 63') Huddersfield 0-1 Arsenal (KT)

Arsenal: Pierre-Emerick (38') Crystal Palace 2-0 West Brom (KT)

Crystal: Wilfried Zaha (69'), Patrick van Aanholt (78') Burnley 1-2 Bournemouth (KT)

Burnley: Chris Wood (39')

Bournemouth: Joshua King (74'), Callum Wilson (90') West Ham 3-1 Everton (KT)

West Ham: Manuel Lanzini (39'), Marko Arnautovic (63'), Manuel Lanzini (82')

Everton: Baye Oumar Niasse (73') Tottenham 5-4 Leicester (KT)

Tottenham: Harry Kane (7', 76'), Erik Lamela (49', 60'), Christian Fuchs (đốt lưới nhà, 53')

Leicester: Jamie Vardy (4', 73'), Riyad Mahrez (16'), Kelechi Iheanacho (47') Swansea 1-2 Stoke (KT)

Swansea: Andy King (15')

Stoke: Badou Ndiaye (31'), Peter Crouch (41') BẢNG XẾP HẠNG CHUNG CUỘC

Vào 21 giờ đêm nay, giải ngoại hạng Anh mùa 2017-2018 sẽ khép lại bằng loạt trận cuối diễn ra cùng giờ. Các vị trí trên bảng xếp hạng hầu như đã được an bài nhưng vẫn còn đó cuộc đua giữa Liverpool và Chelsea để tranh một vị trí trong top 4 chung cuộc cùng chiếc vé dự Champions League mùa tới. Cuộc đua đó sẽ được định đoạt sau khi Liverpool tiếp Brighton & Hove Albion còn Chelsea làm khách đến sân Newcastle.

Hiện Liverpool đang nắm trong tay lợi thế khi có 72 điểm, hơn 2 điểm so với Chelsea. Hiệu số bàn thắng thua của đội bóng thành phố cảng nước Anh cũng tốt hơn rất nhiều so với đối thủ (+42 so với +27). Điều đó cũng có nghĩa là chỉ cần hòa trong cuộc tiếp đón Brighton & Hove Albion là thầy trò Jurgen Klopp đã có thể yên tâm có được chiếc vé dự Champions League mùa tới.

Cho dù bất ngờ có xảy ra khi Liverpool thua trận và Chelsea giành chiến thắng để giành vị trí trong top 4 giải Ngoại hạng Anh thì thầy trò Klopp vẫn còn cơ hội sửa sai khi họ đã giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League. Đánh bại Real Madrid cũng sẽ giúp “Lữ đoàn đỏ” góp mặt ở vòng bảng giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa tới.

Tuy nhiên, chắc chắn là Liverpool sẽ không mạo hiểm như vậy. Trước thềm loạt trận cuối cùng, HLV Klopp cho biết: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng có được vị trí thứ 4. Trong trường hợp Liverpool thua trận và Chelsea giành chiến thắng thì tôi sẽ chúc mừng họ. Tuy nhiên, xét cả mùa giải thì chúng tôi đã chơi tốt. Bất chấp những thời điểm khó khăn, chúng tôi vẫn luôn có mặt trong top 4. Giờ tôi chỉ nghĩ đến trận đấu với Brighton và chúng tôi muốn giành chiến thắng để chắc chắn góp mặt ở Champions League mùa giải tới”.

Trong khi đó, Chelsea đã trải qua một mùa giải đầy sóng gió sau khi cùng HLV Antonio Conte giành chức vô địch hồi năm ngoái. Dù vậy, trong giai đoạn cuối, “The Blues” đã ít nhiều thể hiện được bóng dáng của một nhà vô địch khi giành 4 chiến thắng liên tiếp, trong đó có trận thắng trước Liverpool để bám sát đối thủ.

Đáng lý ra, Chelsea đã có thể thảnh thơi hơn ở loạt trận cuối nếu như họ giành chiến thắng trước Huddersfield trong trận đá bù diễn ra hồi giữa tuần. Tuy nhiên, trong thế phải chạy trốn suất xuống hạng, Huddersfield đã xuất sắc cầm hòa “The Blues” 1-1 ngay tại Stamford Bridge.

Giờ thì Chelsea sẽ chỉ còn cách là giành chiến thắng trong chuyến làm khách đến sân Newcastle và cầu mong Brighton & Hove Albion làm nên điều bất ngờ ở Anfield. HLV Conte tỏ ra bình thản đón nhận kết quả của các trận đấu sắp tới.

“Chelsea đang gặp khó khăn trong cuộc đua vào top 4. Tuy nhiên, chúng tôi đang chơi ở một giải đấu khắc nghiệt với 6 đội bóng có khả năng tranh đua ngôi vô địch. Không phải lúc nào chúng tôi cũng góp mặt ở top 4. Cách đây 2 năm, Chelsea từng kết thúc mùa ở vị trí thứ 10 và không lọt vào chung kết Cúp FA cũng như bán kết Cúp Liên đoàn như hiện nay. Tôi nghĩ rằng có thể chúng tôi sẽ kết thúc ở vị trí thứ 5 nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không thành công ở mùa tới”.

Việc Chelsea không thể giành vé dự Champions League mùa tới cũng có thể sẽ khiến Conte mất việc nhưng ông chỉ nói rằng tương lai của ông sẽ trở nên rõ ràng hơn vào tuần tới.

Lịch thi đấu loạt trận cuối Premier League 2017-2018: 21 giờ: Southampton - Man City (BDTV) M.U - Watford (TTTV, K+1) Liverpool - Brighton & Hove Albion (SCTV15, K+PM) Newcastle - Chelsea (SCTV17, K+PC) Huddersfield - Arsenal (TTTV HD, K+NS) Crystal Palace - West Brom Burnley - Bournemouth West Ham - Everton Tottenham - Leicester Swansea - Stoke

