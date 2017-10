Premier League: Vượt qua sự căng thẳng

M.U cần phải vượt qua sự căng thẳng trong những trận đấu trên sân nhà thì mới có thể giành chiến thắng trước West Ham ở trận đấu diễn ra đêm nay thuộc vòng 17 Premier League.



Welbeck (phải), niềm hy vọng của M.U trên tuyến đầu - Ảnh: AFP

Thật vậy, sau khi để thua Everton tại Old Trafford, “Quỷ đỏ” cảm thấy lo lắng khi bước vào cuộc tiếp đón Newcastle chỉ 3 ngày sau đó. Kết quả là họ để thua trận thứ 2 liên tục tại Old Trafford, làm dày thêm thành tích nghèo nàn trên sân nhà. Đêm nay, trước một đối thủ chỉ mới thắng có một trận trên đất khách như West Ham, M.U hy vọng sẽ tìm lại được chiến thắng.

Tuy nhiên, HLV Moyes sẽ phải làm điều đó trong hoàn cảnh không có cả hai chân sút hàng đầu Rooney và Van Persie cùng 2 tiền vệ phòng ngự Carrick và Fellaini. Thế nên, M.U rất cần một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Giggs ở trên sân.

Rất may cho “Quỷ đỏ” khi cơn bão chấn thương cũng đang tàn phá West Ham, khiến HLV Allardyce không thể mang theo Reid, Carroll, Vaz Te, Petri và Downing đến sân Old Trafford. Đó là chưa kể Nolan cũng phải vắng mặt vì án treo giò. Và dù vừa giành được quyền góp mặt ở vòng bán kết Capital One Cup nhưng West Ham lại chơi khá tệ ở Premier League, với chỉ một chiến thắng trong 9 vòng đấu vừa qua.

Thế nên, nếu như M.U không thể tận dụng được cơ hội này để mở ra lại con đường chiến thắng trên sân nhà thì... hết thuốc chữa.

Trần Tôn

