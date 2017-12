PSG ấm áp bước vào kỳ nghỉ đông

Được chơi trên sân nhà Parc des Princes và vượt trội về mọi mặt, PSG đã có một cuộc dạo chơi trước đối thủ Caen đang nằm nửa dưới bảng xếp hạng. Đoàn quân của HLV Unai Emery tạo ra hàng tá cơ hội ghi bàn nhưng chỉ 3 lần thành công. Trong đó, cả 3 pha lập công của Kylian Mbappe, Edinson Cavani và Yuri Berchiche đều mang những ý nghĩa riêng.

Xung trận với mái tóc bạch kim, tài năng trẻ Mbappe mừng sinh nhật thứ 19 của mình một cách trọn vẹn với một đường kiến tạo thành bàn và một pha lập công. Ở bàn đầu tiên, chân sút người Pháp là người kiến tạo để giúp Cavani tạo nên một siêu phẩm ở phút 21. Theo đó, sau màn độc diễn đi qua 3 hậu vệ của Caen bằng sức trẻ và kỹ thuật bên cánh phải, Mbappe thực hiện đường tạt ngang để Cavani thực hiện cú đánh gót điệu nghệ hạ gục thủ thành đối phương. Đó cũng là bàn thắng thứ 19 của tiền đạo người Uruguay ở mùa này và san bằng kỷ lục ghi 156 bàn thắng cho đội bóng thủ đô Paris của Zlatan Ibrahimovic.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Mbappe là người nhân đôi cách biệt với cú ra chân trực diện khung thành ở phút 57. Trước “gã nhà giàu” PSG, Caen chỉ biết hứng chịu trước khi nhận bàn thua thứ 3 ở phút 81 của Berchiche từ đường chuyền của Neymar. Bàn thắng này cũng mang dấu ấn riêng khi đây là pha lập công đầu tiên của cầu thủ chạy cánh trái người Tây Ban Nha kể từ khi rời Real Sociedad đến PSG vào mùa giải năm nay. Trong khi đó, đường kiến tạo cho Berchiche lập công là dấu ấn sáng nhất của cầu thủ đắt giá nhất thế giới Neymar ở trận này. Vị khách Caen được an ủi thất bại trước khi rời Paris với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 của Ivan Santini trên chấm 11m.

Chiến thắng trước Caen giúp đoàn quân của HLV Emery tiếp tục vững ngôi đầu khi duy trì khoảng cách 9 điểm với 2 đối thủ cạnh tranh là AS Monaco và Lyon (50 so với 41). Ở các trận khác, Ramadel Falcao lại tỏa sáng với một pha lập công giúp AS Monaco đánh bại vị khách Rennes với tỷ số 2-1. Đó cũng là bàn thắng thứ 15 ở mùa này của chân sút người Colombia. Trong khi đó, Lyon có 3 điểm trọn vẹn trên sân Toulouse với chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Nabil Fekir (phạt 11m) và cựu hậu của Manchester United là Rafael. Marseille (38 điểm) giữ vị trí thứ 4 sau trận thắng dễ Troyes với tỷ số 3-1 trên sân nhà Velodrome để duy trì hy vọng chiếm một vị trí ở top 3.

Sau loạt trận vòng 19, Ligue 1 bước vào kỳ nghỉ đông và sẽ trở lại vào ngày 13.1.2018.

Tây Nguyên