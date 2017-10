PSG bế tắc, Ligue 1 'tịt ngòi'

Chuỗi trận toàn thắng của Paris Saint-Germain (PSG) đã phải dừng lại sau khi họ chia điểm trên sân tân binh Angers ở loạt trận đấu sớm vòng 16 Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay (2.12, giờ VN).

Tân binh Angers tiếp tục viết chuyện cổ tích ở Ligue 1 mùa này khi cầm chân PSG - Ảnh: AFP

Với 6 trận đấu trong 19 ngày trước khi bước vào kỳ nghỉ đông, HLV Laurent Blanc đã không giấu giếm việc xoay vòng đội hình trong chuyến hành quân đến miền tây nước Pháp. Theo đó, chân sút chủ lực Zlatan Ibrahimovic được đẩy lên băng ghế dự bị, trong khi hậu vệ Serge Aurier và tiền vệ trẻ Adrien Rabiot xung trận ngay từ đầu.

Trước tân binh Angers kém hơn về toàn diện, sự thay đổi của nhà cầm quân người Pháp không làm giảm sút sức mạnh tấn công của đội khách. Trong hiệp 1, ngoài phong độ xuất sắc của thủ thành Ludovic Butelle, PSG không gặp may với 2 lần bóng dội khung gỗ của đội chủ nhà sau những pha dứt điểm của tiền đạo Edinson Cavani và ngôi sao người Argentina Angel di Maria.

Lần đầu tiên Ibrahimovic và đồng đội bất lực trong việc ghi bàn ở Ligue 1 mùa này - Ảnh: AFP

Ở thế lép vế hơn nhưng Angers vẫn chứng tỏ được vì sao tân binh này lại quanh quẩn ở top 4 từ đầu mùa đến nay. Theo đó, dù kiểm soát bóng ít hơn nhưng đội chủ nhà cũng khiến thủ thành Kevin Trapp không thể thảnh thơi với các cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ của Romain Saiss và Cheikh Ndoye.

Trong khi đó, ở phần sân đối diện, thủ thành 32 tuổi Butelle (người giữ sạch lưới 9 trong 15 trận mùa này) tiếp tục “giải cứu” cho Angers trong hiệp 2. Trong khi đó, HLV Blanc dù tăng cường hàng công khi tung Ibrahimovic và Ezequiel Lavezzi vào sân nhưng PSG vẫn bất lực trong việc ghi bàn trước hàng thủ chặt chẽ của đội nhà.

Với trận hòa 0-0 trên sân Jean Bouin, chuỗi trận toàn thắng ở Ligue 1 của PSG phải dừng lại nhưng đội bóng thủ đô vẫn duy trì thành tích bất bại ở mùa này. Đây cũng là lần thứ 3 ở mùa giải năm nay, đội quân của HLV Blanc bị chia điểm. Tuy vậy, dù khá thất vọng khi bị một tân binh cầm chân nhưng PSG vẫn không quá lo lắng trong hành trình hướng đến chức vô địch thứ 4 liên tiếp. Bởi với 1 điểm từ trận hòa này, PSG (42 điểm) vẫn giữ vững ngôi đầu với khoảng cách an toàn 14 điểm so với đội nhì bảng Caen, đội sẽ gặp khó khăn ở vòng này trên sân AS Monaco.

Phong độ xuất sắc của thủ thành Ludovic Butelle (trái) làm nản lòng các chân sút của PSG - Ảnh: AFP

Trong khi đó, với màn trình diễn của mình, Angers xứng đáng nhận được trận hòa để tiếp tục cùng Caen viết câu chuyện cổ tích ở Ligue 1 năm nay với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Tân binh này cũng là đội bóng đầu tiên ngăn chặn hàng công thượng thặng của PSG ghi bàn ở mùa này.

Ngoài ra, với thành tích 10 trận giữ sạch lưới, Angers còn được tôn vinh khi đứng đầu trong danh sách các đội bóng có hàng thủ tốt nhất ở châu Âu, vượt qua các “ông lớn” Bayern Munich hay Inter Milan.

Nantes và Lyon cũng "tịt ngòi" trong ngày mà cả 3 trận đấu Ligue 1 bế tắc trong việc ghi bàn - Ảnh: AFP

PSG “tịt ngòi” trong ngày mà 2 trận đấu sớm còn lại cũng rơi vào cảnh “đói” bàn thắng. Nice vuột cơ hội vươn lên ngôi nhì bảng sau khi bị chủ nhà Lorient cầm chân. Cuộc đấu giữa chủ nhà Nantes và Lyon cũng lâm vào cảnh tương tự khi hàng công của 2 bên đều bế tắc. Trận hòa này khiến Lyon vuột cơ hội nhày vào top 3.

Kết quả các trận đấu: Angers 0-0 Paris Saint Germain Lorient 0-0 Nice Nantes 0-0 Lyon

Tây Nguyên