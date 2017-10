PSG chính thức đăng quang Ligue 1

(TNO) 'Gã nhà giàu' Paris Saint Germain (PSG) đã chính thức đăng quang Ligue 1 mùa giải 2013 - 2014 mặc dù thúc thủ 1-2 ngay trên sân nhà trước Rennes ở trận đấu bù vòng 36 diễn ra rạng sáng nay (8.5, giờ VN).

Berbatov (trái) ghi bàn nhưng AS Monaco vẫn bị cầm hòa - Ảnh: Reuters

Chức vô địch Ligue 1 được xác nhận ngay trước khi các cầu thủ của đội chủ sân Parc des Princes xỏ giày ra sân đón tiếp Rennes do AS Monaco bị vị khách Guingamp cầm chân 1-1 ở trận đấu sớm hơn. Người hùng giúp cổ động viên Paris mở tiệc ăn mừng là tiền vệ 30 tuổi Fatih Atik, người ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Guingamp ở phút 85.

Trước đó, ở phút 77, chân sút nổi tiếng người Bulgaria Dimitar Berbatov thắp hy vọng mong manh cho AS Monaco bằng một pha lập công. Với trận hòa đáng tiếc trước Guingamp, AS Monaco đã tự dâng chức vô địch cho đội đầu bảng PSG do khoảng cách giữa 2 đội là 7 điểm (83 so với 76), trong khi giải chỉ còn 2 vòng đấu.

Đội bóng của HLV Claudio Ranieri đành tự an ủi với vị trí á quân cùng một suất dự vòng bảng Champions League mùa tới. Trong khi đó, nỗ lực đáng khen của giúp Guingamp (đội trước đó đoạt chức vô địch Cúp Quốc gia Pháp bằng chiến thắng 2-0 trước Rennes) duy trì hy vọng trụ lại Ligue 1 mùa này do hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm.



Niềm vui của các cầu thủ Rennes khi đánh bại PSG - Ảnh: AFP

Trở lại trận đấu ở Parc des Princes, PSG khởi đầu hứa hẹn đem đến một ngày ăn mừng chức vô địch trọn vẹn khi sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 3. Sau khi cướp bóng từ chân một hậu vệ của Rennes, Edinson Cavani thực hiện một đường chuyền nhanh cho Ezequiel Lavezzi băng xuống sút chéo góc hạ gục thủ thành đối phương.

Tuy nhiên, niềm vui của người hâm mộ thủ đô Paris bỗng chốc tan biến trong vòng 4 phút khi Foued Kadir (phút 23) và Paul-Georges Ntep (phút 27) của Rennes lần lượt lập công đảo ngược tình thế.



Ibrahimovic cũng không thể đảo ngược tình hình - Ảnh: AFP

Nỗ lực kiếm điểm để chia vui trong ngày đăng quang của PSG ở quãng thời gian còn lại bất thành mặc dù có sự trở lại của siêu sao Zlatan Ibrahimovic, người vừa vắng mặt 1 tháng do chấn thương đùi.

Trùng hợp thay, thất bại trước Rennes là trận thua đầu tiên của PSG trên sân nhà sau 30 trận kể từ thất bại cũng trước chính đối thủ này vào tháng 11.2012, trận đấu mà đội khách chỉ còn thi đấu với 9 người.

Với PSG, dù bảo vệ thành công chức vô địch Pháp nhưng thầy trò HLV Laurent Blanc đã trải qua một giai đoạn cuối mùa giải đầy u ám. Sau khi bị Chelsea loại tức tưởi ở tứ kết Champions League, đội bóng thủ đô nước Pháp thất thủ trước Lyon, rồi bị đội bóng nhóm cuối bảng cầm chân 1-1, trước khi ăn mừng danh hiệu bằng một thất bại tại Parc des Princes.



PSG giành chức vô địch nhưng kém vui - Ảnh: AFP

Đây là lần thứ 4 PSG đoạt danh hiệu vô địch giải đấu hàng đầu của Pháp sau các năm 1986, 1994 và năm ngoái, đồng thời hoàn tất cú đúp danh hiệu ở mùa này sau khi đăng quang League Cup bằng chiến thắng 2-1 trước Lyon vào tháng trước.

Trong khi đó, 3 điểm ở Paris giúp Rennes gần như chắc chắn trụ hạng thành công do hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Sochaux đến 6 điểm (43 so với 37) cùng một hiệu số bàn thắng-thua chênh lệch (+1 so với -22).

Tây Nguyên

