PSG đè bẹp Bayern Munich 3-0 bằng lối chơi tấn công rực lửa

Trong lúc các cầu thủ Bayern Munich chuẩn bị bước vào sân Parc des Princes thì trên khán đài, người hâm mộ của Paris Saint-Germain đã giăng một biểu ngữ khổng lồ có dòng chữ: "Ngày mai châu Âu sẽ phủ màu đỏ và xanh (nguyên văn: Tomorrow Europe will be red and blue)", đây cũng là hai màu truyền thống của PSG.

Đó chỉ là lời dự đoán, nói chính xác hơn là ước mơ của người Paris về sự thống trị của PSG, nhưng sau trận đấu đêm qua trước Bayern Munich, người ta có thể thấy điều đó không phi thực tế chút nào.