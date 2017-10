PSG lần thứ 3 liên tiếp đăng quang Ligue 1

(TNO) Paris Saint-Germain (PSG) tiếp tục thống trị bóng đá Pháp khi hoàn tất cú 'hattrick' chức vô địch sau chiến thắng 2-1 trên sân Montpellier ở vòng 37 Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay (17.5, giờ Việt Nam) để đăng quang sớm 1 vòng đấu.

Theo quy định, các trận đấu của 2 vòng đấu cuối đều thi đấu cùng giờ nhằm tạo sự hấp dẫn lẫn sự công bằng cho các đội. Với khoảng cách hơn 6 điểm, đường đến chức vô địch dường như khá dễ dàng cho PSG khi đội bóng của HLV Laurent Blanc chỉ cần một trận hòa trên sân Montpellier. Thậm chí, trong trường hợp thất trận, đội bóng thủ đô Paris cũng có thể đăng quang nếu như Lyon không có được 3 điểm trong cuộc đón tiếp Bordeaux.



PSG bước vào trận đấu thiếu vắng tiền đạo ngôi sao Zlatan Ibrahimovic nhưng hàng công của đội khách vẫn hoạt động đầy hiệu quả, mà minh chứng là họ chỉ mất chưa đầy 30 phút để 2 lần xe lưới thủ thành đội chủ nhà Jonathan Ligali.



Tiền vệ Blaise Matuidi mở tỷ số cho đội bóng thủ đô nước Pháp ở phút 16 khi dứt điểm chuẩn xác từ pha tạt bóng của tiền đạo trẻ Adrien Rabiot. 10 phút sau, tiền đạo người Argentina Ezequiel Lavezzi thực hiện một pha độc diễn trước khi ghi bàn cho PSG. Chủ nhà Montpellier rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 40 nhờ công của cầu thủ chạy cánh Anthony Mounier.

PSG đăng quang sớm 1 vòng đấu - Ảnh: Reuters

Tỷ số được thầy trò HLV Blanc duy trì cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Kết quả này đồng nghĩa với việc PSG (80 điểm) sớm đăng quang Ligue 1 trước 1 vòng đấu bất chấp thành tích của Lyon (72 điểm), đội bị Bordeaux cầm chân 1-1.Đây là chức vô địch thứ 5 của PSG (đội bóng được thành lập vào năm 1970) và là năm thứ 3 liên tiếp đội quân của thủ đô Paris lên ngôi ở Ligue 1 kể từ mùa giải 2012 - 2013. Không những vậy, với chức vô địch Ligue 1 và League Cup, PSG đang hướng đến cú ăn ba danh hiệu nếu đánh bại Auxerre ở trận chung kết Cúp Quốc gia vào cuối tháng này.Vòng 37 cũng khép lại cuộc đua trụ hạng khi Evian “dành” suất cuối cùng trở lại Ligue 2 sau thất bại 1-2 trước vị khách Saint-Etienne. AS Monaco duy trì vị trí thứ 3 bằng chiến thắng 2-0 trước Metz nhưng sẽ phải có kết quả tốt ở vòng cuối trên sân Lorient nếu muốn giữ suất dự Champions League do Saint-Etienne và Marseille (thắng đạm Lille 4-0) bám sát phía sau với khoảng cách ít hơn 2 điểm (66 so với 68).