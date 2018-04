PSG may mắn thoát thua ở Saint-Etienne

Hơn đội nhì bảng AS Monaco đến 16 điểm, PSG đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong chuyến đến sân Stade Geoffroy Guichard để sớm đăng quang Ligue 1. Bởi nếu thắng và cùng lúc AS Monaco thất bại trước Nantes ở loạt trận đấu sau đó, PSG sẽ chính thức đăng quang Ligue 1 sớm 6 vòng đấu. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Unai Emery lại có màn trình diễn trái ngược với tham vọng trong 45 phút đầu tiên trước một Saint-Etienne đang có phong độ khá cao với 9 trận bất bại liên tiếp.

Sau khi bị Remy Cabella chọc thủng lưới ở phút 17, hàng thủ của PSG tiếp tục mắc sai lầm khi Saint-Etienne được hưởng quả phạt 11m ở phút 29 do pha phạm lỗi của Presnel Kimpembe (PSG) với Romain Hamouma trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, may mắn cho đội bóng thủ đô Paris khi Cabella sút không thể thắng được thủ thành Alphonse Areola. Chưa dừng lại ở đó, trước giờ nghỉ giải lao 4 phút, PSG khép lại một hiệp đấu tệ hại do Kimpembe bị đuổi khỏi sân với chiếc thẻ vàng thứ 2. “Đó là hiệp 1 tồi tệ nhất của chúng tôi trong mùa giải này”, HLV Emery nói sau trận đấu.

Trong tình thế chơi thiếu người và bị dẫn trước, nhà cầm quân người Tây Ban Nha buộc phải đưa ra những điều chỉnh trong hiệp 2 khi Thiago Silva và Edinson Cavani được tung vào sân. Sự góp mặt của 2 cầu thủ này đã giúp lối chơi của PSG tích cực hơn. Tuy nhiên, một lần nữa “gã nhà giàu đến từ thủ đô nước Pháp phải nhờ cậy thần may mắn để tránh được thất bại thứ 3 trong mùa này. Theo đó, khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ 2, cựu trung vệ của Arsenal Mathieu Debuchy trở thành “cứu tinh” cho đội khách với pha phản lưới nhà từ pha dứt điểm của Thomas Meunier (PSG).

Với trận hòa 1-1 may mắn trên sân Stade Geoffroy Guichard, PSG tạm gia tăng cách biệt với AS Monaco lên 17 điểm (84 so với 67). Tuy màn trình diễn thất vọng trước Saint-Etienne không ảnh hưởng đến hành trình đến chức vô địch Ligue 1 của PSG năm nay nhưng chắc chắn sẽ là “một điểm trừ” nữa cho tương lai của HLV Emery tại Paris. Trong khi đó, Saint-Etienne ít nhiều sẽ tiếc nuối khi việc vuột chiến thắng làm đội bóng miền Trung nước Pháp mất cơ hội tiến sát với vị trí thứ 5, thứ hạng sẽ tham dự Europa League mùa tới. Tuy vậy, các học trò của HLV Jean-Louis Gasset vẫn nhận được sự tán dương sau hành trình hồi sinh mạnh mẽ với 10 trận bất bại liên tiếp để thoát khỏi nguy cơ rớt hạng.

Nguyên Khoa