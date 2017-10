PSG nhấn chìm Lyon

* Kết quả Bundesliga

(TNO) Paris Saint Germain (PSG) tiếp tục kéo dài chuỗi trận kỷ lục bất bại lên con số 26 sau khi đè bẹp vị khách Lyon với tỷ số đậm 4-0, ở trận đấu muộn nhất vòng 15 Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay (2.12, giờ VN).

Ibrahimovic (áo xanh) cùng đồng đội tiếp tục duy trì chuỗi trận bất bại - Ảnh: Reuters

Đây là cuộc đấu rất được chờ đợi bởi cả hai đội bóng đều là những thế lực của Bóng đá Pháp. Sức nóng của cuộc đối đầu gia tăng ngay trước giờ khai cuộc khi cả hai chiếc xe buýt chở các cầu thủ PSG lẫn Lyon bị các cổ động viên quá khích tấn công bằng đá trên đường đến sân Parc des Princes. Tuy nhiên, sự máu lửa ấy lại không được thể hiện trên sân khi PSG hoàn toàn áp đảo đối phương trong suốt trận đấu.

“Sử tử vùng sông Rhone” có một khởi đầu đầy hứa hẹn với một thế trận “ăn miếng trả miếng” với PSG, trong đó đáng chú ý là pha dứt điểm của Alexandre Lacazette làm rung chuyển xà ngang khung thành đội chủ nhà. Tuy vậy, chừng đó không đủ để Lyon chặn đứng những pha tấn công sắc sảo của PSG với tốc độ của Lucas, sự di chuyển thông minh của Edinson Cavani và độ tinh quái của Zlatan Ibrahimovic.

Hy vọng có điểm của Lyon chỉ duy trì đến phút 35, trước khi bị dập tắt ở cuối hiệp đấu đầu tiên sau 2 bàn thua. Chân sút ngôi sao Cavani là người góp công lớn trong 2 bàn thắng đầu của PSG.



Cavani (9) ghi bàn mở tỷ số cho PSG - Ảnh: Reuters

Theo đó, sau khi thực hiện pha dứt điểm bằng đầu chính xác mở tỷ số cho đội nhà ở phút 35, Cavani tiếp tục đem về cho PSG quả phạt 11m trong 5 phút sau đó do bị thủ thành Remy Vercoutre (Lyon) phạm lỗi trong vòng cấm. Ibrahimovic là người thực hiện thành công quả phạt 11m bằng một cú dứt điểm đẹp mắt theo kiểu “Panenka” - sụt bóng.

Đội chủ nhà bước vào hiệp 2 đầy hưng phấn trước Lyon vẫn chơi trong tâm thế cam chịu do những đường lên bóng đều bị cắt đứt từ ngoài vòng cấm của PSG. Ngược lại, đội quân của HLV Laurent Blanc vẫn thay nhau bắn phá trước khung gỗ của Vercoutre. Điều đó dễ hiểu vì sao Lyon phải hứng chịu thêm 2 bàn thua tại Parc des Princes.

Sau pha lập công của Thiago Silva ở phút 60, Ibrahimovic khép lại một ngày vui cho cổ động viên Paris với bàn thắng thứ 2 trên chấm 11m ở phút 83 khi chính anh bị Samuel Umtiti (Lyon) phạm lỗi trong vòng cấm. Đó cũng là bàn thắng thứ 17 chỉ trong 10 trận đấu của tiền đạo đội trưởng tuyển Thụy Điển trên mọi mặt trận, đồng thời vươn lên chia sẻ vị trí dẫn đầu với Cavani và Ramadel Falcao (AS Monaco) ở danh sách “Vua pha lưới” Ligue 1 mùa này với cùng 9 bàn thắng.

Quan trọng hơn, với chiến thắng này, đội bóng thủ đô Paris giữ vững ngôi đầu bảng với khoảng cách 4 điểm so với Lille (37 so với 33), để tiếp tục thẳng tiến trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Trong khi đó, thất bại thứ 6 ở nửa đầu mùa giải năm nay buộc Lyon phải vật lộn để tìm kiếm một suất dự cúp châu Âu năm tới do rớt xuống vị trí thứ 10, kém đội xếp thứ 4 là Marseille đến 8 điểm (19 so với 27).

