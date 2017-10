PSG quật ngã Marseille trong trận siêu kinh điển bóng đá Pháp

Paris Saint-Germain (PSG) tiếp tục 'vô đối' ở đấu trường quốc nội sau khi đánh bại Marseille với tỷ số 2-1 ngay tại 'chảo lửa' Velodrome ở vòng 25 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (8.2, giờ VN). Hạ gục Marseille, PSG vẫn "vô đối" ở Ligue 1 với 34 trận bất bại - Ảnh: AFP Hạ gục Marseille, PSG vẫn "vô đối" ở Ligue 1 với 34 trận bất bại - Ảnh: AFP

Cuộc đối đầu giữa Marseille và PSG từ lâu được xem là trận siêu kinh điển của bóng đá Pháp. Cuộc đấu giữa 2 đội bóng kình địch luôn nóng bỏng, căng thẳng ở trong và ngoài sân cỏ. Sự kình địch của 2 đội bóng sớm được hâm nóng trước trận đấu khi CĐV của Marseille ném trứng về một chiếc xe buýt bên ngoài một khách sạn vì tưởng chiếc xe chở các thành viên của PSG. Tuy nhiên CĐV của đội chủ nhà bị lầm khi chiếc xe buýt chở một nhóm du khách Trung Quốc.

Chủ nhà Marseille xung trận với đội hình mạnh nhất dưới thời HLV Michel ngoài sự vắng mặt của Florian Thauvin và hậu vệ Lassana Diarra. Trong khi đó, PSG quyết không mạo hiểm với cặp đôi tiền vệ tài năng Marco Verratti và Javier Pastore để hướng đến trận gặp Chelsea ở Champions League.

Ibrahimovic (phải) mở tỷ số cho PSG chỉ sau 120 giây - Ảnh: AFP Ibrahimovic (phải) mở tỷ số cho PSG chỉ sau 120 giây - Ảnh: AFP

Trận siêu kinh điển hấp dẫn ngay sau 120 giây khi PSG làm sân Velodrome nín lặng với bàn mở tỷ số. Theo đó, khi khán giả nhà vẫn chưa ổn định chỗ ngồi, chân sút ngôi sao Zlatan Ibrahimovic hạ gục thủ thành Steve Mandanda với pha băng lên dứt điểm cận thành từ đường tạt bóng của Maxwell. Đó là pha lập công thứ 21 của đội trưởng của tuyển Thụy Điển ở Ligue 1 mùa này. Ít phút sau đó, tỷ số suýt nữa nhân đôi cho đội khách nếu Angel Maria không bỏ lỡ cơ hội mười mươi trong tình huống đối mặt với thủ thành đội chủ nhà.

Tuy nhiên, dù bị dẫn trước quá sớm nhưng Marseille vẫn cho thấy không hề nao núng. Các học trò của HLV Michel triển khai tấn công khá sắc nét và được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 26 sau cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm địa của Remy Cabella.

PSG kiểm soát thế trận trong hiệp 2 với nhiều cơ hội được tạo ra và một trong số đó được cựu tiền vệ Manchester United là Di Maria chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 71. Sau khi nhận được chuyền từ đồng đội trong vòng cấm địa, cầu thủ người Argentina có pha ngoặt bóng điệu nghệ bẻ gãy hàng thủ Marseille trước khi tung cú sút chân trái chuẩn xác ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Di Maria tiếp tục tỏa sáng trong màu áo của PSG - Ảnh: AFP Di Maria tiếp tục tỏa sáng trong màu áo của PSG - Ảnh: AFP

Chiến thắng ngay tại “chảo lửa” Velodrome, đoàn quân của thầy trò HLV Laurent Blanc tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 34 và ngày lên ngôi Ligue 1 có lẽ không còn xa do hơn đội nhì bảng AS Monaco đến 24 điểm (69 so với 45). Trong khi đó, thất bại khiến Marseille chưa thể tìm được chiến thắng đầu tiên trên sân nhà kể từ ngày 13.9 năm ngoái và lung lay hy vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa sau.

Saint-Etienne nhấn chìm chủ nhà Bordeaux để leo lên vị trí thứ 4 - Ảnh: AFP Saint-Etienne nhấn chìm chủ nhà Bordeaux để leo lên vị trí thứ 4 - Ảnh: AFP

Ở các trận đấu sớm, Bordeaux nhận trận thua đậm thứ 2 liên tiếp khi gục ngã với tỷ số 1-4 trước Saint-Etienne ngay trên sân nhà. Thất bại này khiến đội bóng xứ sở rượu vang rớt xuống vị trí thứ 11 và dần xa hy vọng giành suất dự cúp châu Âu mùa sau. Ngược lại, chiến thắng trên sân Bordeaux - Atlantique giúp Saint-Etienne chiếm vị trí thứ 4 của Angers. Ở cuộc đấu khác, Lille vuột chiến thắng trên sân nhà khi để Rennes gỡ hòa 1-1 ở phút cuối.

Kết quả các trận đấu Lille 1 - 1 Rennes Bordeaux 1 - 4 Saint-Etienne Marseille 1 - 2 Paris Saint Germain

Tây Nguyên