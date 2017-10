PSG quật ngã Marseille trong trận ‘siêu kinh điển’ Pháp

(TNO) Paris Saint-Germain (PSG) tiếp tục duy trì phong độ khi đánh bại Marseille với tỷ số 3-2 ngay trên thánh địa Velodrome ở trận đấu muộn nhất vòng 31 Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay (6.4, giờ Việt Nam).

Không những nóng trên phương tiện truyền thông, trận “siêu kinh điển” còn được hâm nóng hơn khi PSG được cổ động viên (CĐV) Marseille chào đón bằng sự thù địch ngay trước trận đấu. Theo đó, khi đang trên đường đến Velodrome, chiếc xe buýt của đội bóng đến từ Paris bị ném vật cứng buộc cảnh sát phải vào cuộc ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Laurent Blanc vẫn có đủ lực để làm CĐV của thành phố cảng Pháp phải câm nín.



Với dàn cầu thủ đồng đều hơn (ngoại trừ Lucas Moura chưa bình phục chấn thương), PSG nhập cuộc tốt hơn với sự cơ động của hàng tiền vệ và sự ma mãnh của Zlatan Ibrahimovic.



Tuy nhiên, Marseille đã cho thấy vì sao họ lại hiện diện trong top dẫn đầu khi vượt lên dẫn trước sau nửa giờ thi đấu. Người lập công cho đội chủ nhà là chân sút chủ lực Andre-Pierre Gignac với một pha bật cao đánh đầu chính xác sau đường tạt bóng của Dimitri Payet.

PSG đã có chiến thắng quan trọng - Ảnh: Reuters PSG đã có chiến thắng quan trọng - Ảnh: Reuters

Ở khoảng thời gian còn lại, hàng tá cơ hội bị hai đội bỏ lỡ kèm theo những pha phạm lỗi khiến Marseille khép lại trận đấu chỉ còn 9 người do Gignac và Andre Ayew lần lượt lĩnh thẻ đỏ ở những phút cuối trận.Chiến thắng 3-2 ngay tại “chảo lửa” Velodrome không những giúp PSG tiếp tục thống trị cuộc đối đầu “siêu kinh điển” bóng đá Pháp với trận thắng thứ 7 liên tiếp, mà còn giúp thầy trò HLV Blanc lấy lại ngôi đầu bảng với khoảng cách hơn Lyon 1 điểm (62 so với 61). Còn với Marseille, thất bại khiến họ đang dần xa với cuộc đua vô địch do kém PSG 5 điểm và đứng trước nguy cơ rớt khỏi top 3 khi hơn AS Monaco 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.Ở các trận khác, Bordeaux áp sát top 4 bằng chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước đội cuối bảng Lens nhờ pha lập công ở phút 90 của Nicolas Maurice-Belay. Tân binh Caen đang ở gần với mục tiêu trụ hạng thành công sau trận thắng với tỷ số tương tự ngay trên sân của Nantes.