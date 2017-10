PSG sớm đăng quang Ligue 1 với hàng tá kỷ lục

Paris Saint-Germain (PSG) đã thiết lập hàng tá kỷ lục khi đăng quang Ligue 1 sớm 8 vòng đấu sau trận thắng 'dội bom' vào lưới chủ nhà Troyes với tỷ số 9-0 ở vòng 30 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (14.3, giờ VN).

PSG đăng quang Ligue 1 trước 8 vòng đấu với hàng tá kỷ lục - Ảnh" Reuters PSG đăng quang Ligue 1 trước 8 vòng đấu với hàng tá kỷ lục - Ảnh" Reuters

Trước khi hành quân đến sân Stade de l'Aube, PSG gần như đã tổ chức ăn mừng chức vô địch khi ở trận đấu sớm đội nhì bảng AS Monaco bị vị khách Reims cầm chân 2-2. Kết quả này đồng nghĩa PSG chỉ cần hạ chủ nhà Troyes thì sẽ đăng quang sớm 8 vòng đấu do tạo được khoảng cách 25 điểm với AS Monaco.

Điều đáng nói là nếu PSG không kiếm được 3 điểm ở Stade de l'Aube mới là chuyện lạ. Đơn giản bởi tân binh Troyes mùa này trở thành “kẻ lót đường hào phóng” bởi sau 29 trận đấu thầy trò HLV Mohamed Bradja chỉ giành được vẻn vẹn 14 điểm với thành tích tệ vào hàng kỷ lục: thắng 2, thua 19, ghi 21 bàn và để lọt lưới 59 bàn.

Ibrahimovic đã có 30 bàn mùa này và 101 pha lập công ở Ligue 1 - Ảnh: AFP Ibrahimovic đã có 30 bàn mùa này và 101 pha lập công ở Ligue 1 - Ảnh: AFP

Diễn biến trên sân Stade de l'Aube không nằm ngoài dự đoán, chỉ có điều PSG đã thắng theo cách rất “thật thà” trước một chủ nhà quá yếu ớt: “nã” vào lưới Troyes 9 bàn không gỡ. Chân sút ngôi sao Zlatan Ibrahimovic đóng góp 4 bàn, Edinson Cavani lập cú đúp, các bàn thắng còn lại do công của Javier Pastore, Adrien Rabiot và Matthieu Saunier (phản lưới nhà).

Thật vậy, đoàn quân của HLV Laurent Blanc khép lại hành trình đoạt chức vô địch Ligue 1 thứ 4 lần liên tiếp một cách quá dễ dàng. Đội bóng đến từ Paris chưa một lần mất ngôi đầu bảng kể từ vòng 2 và không gặp một trở ngại nào trên đường đến vinh quang ở giải đấu hàng đầu Pháp.

Theo đó, với sự sa sút của Lyon, Marseille, AS Monaco và Lille, PSG giống như “người ngoài hành tinh” ở Ligue 1 sau 30 vòng đấu mùa này thông qua thành tích 24 trận thắng, 5 hòa và chỉ một lần nhận thất bại, ghi 77 bàn và thủng lưới 15 bàn. Vì vậy, thước đo sức mạnh duy nhất của PSG sẽ được đánh giá ở đấu trường Champions League, nơi họ vừa đoạt vé vào tứ kết hồi giữa tuần trước.

CĐV của PSG đã chuẩn bị ăn mừng trước khi trận đấu gặp Troyes - Ảnh: AFP CĐV của PSG đã chuẩn bị ăn mừng trước khi trận đấu gặp Troyes - Ảnh: AFP

Lên ngôi Ligue 1 dễ dàng không đem lại cho PSG niềm vui quá lớn nhưng họ sẽ được lưu danh vào lịch sử với hàng tá kỷ lục sau chiến thắng vùi dập Troyes. Theo đó, Ibrahimovic thiết lập kỷ lục lập hattrick nhanh nhất (từ phút 46 đến 56) và trở thành cầu thủ cán mốc 100 bàn thắng nhanh nhất ở Ligue 1 chỉ sau 110 trận, vượt qua kỷ lục 115 trận của cựu danh thủ Carlos Bianchi.

Bên cạnh đó, thầy trò HLV Blanc là đội bóng duy nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (gồm: Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga và Ligue 1) đăng quang sớm hơn 5 vòng đấu. Ngoài ra, với trận thắng Troyes, PSG cũng tự phá vỡ kỷ lục của lịch sử đội bóng với chiến thắng tạo cách biệt lớn nhất ở Ligue 1 kể từ cú “dội bom” 6-0 vào lưới Guingamp năm ngoái. Trước đó, PSG thiết lập kỷ lục mới ở Ligue 1 nhờ thành tích 36 trận liên tiếp bất bại. Chưa dừng ở đó, với 8 vòng đấu còn lại, đội chủ sân Parc des Princes vẫn còn nhiều cơ hội để chinh phục hàng loạt kỷ lục khác...

Ở các trận đấu khác, Lyon mất vị trí thứ 3 sau khi hòa chủ nhà Rennes 2-2. Nantes đánh bại Angers 2-0 để tiếp tục thắp vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa sau.

Kết quả các trận đấu Troyes 0-9 Paris Saint-Germain Nantes 2-0 Angers Rennes 2-2 Lyon

Tây Nguyên