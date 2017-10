PSG thăng hoa, “hùm xám” Bayern Munich gầm vang

Hậu vệ Breno của Bayern Munich bị bắt Hôm qua, hậu vệ trẻ Breno của CLB Bayern Munich đã bị bắt do bị nghi ngờ tự châm lửa đốt nhà của mình. Văn phòng công tố viên Munich cho hay hậu vệ 21 tuổi người Brazil hiện đang bị giam giữ điều tra nhằm ngăn chặn cầu thủ này bỏ trốn và phi tang những chứng cứ. Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát, Breno (tên đầy đủ là Vinicius Rodrigues Borges) đã thoát ra ngoài căn nhà đang cháy của mình ở ngoại ô Munich vào khuya 20.9, sau đó được đưa đến bệnh viện do bị ngột khói. Ước tính thiệt hại từ vụ cháy khoảng 1,5 triệu euro. Theo báo giới Đức, Breno có thể đang gặp rắc rối về tâm lý do sự nghiệp đang bị đe doạ khi mắc phải chấn thương đầu gối mãn tính. Tiền vệ này gia nhập Bayern Munich vào năm 2008 từ Sao Paolo nhưng chỉ mới 21 lần được ra sân và mới đây được cho CLB Nuremberg mượn. Bild