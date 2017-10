PSG trút cơn giận lên Toulouse bằng chiến thắng hủy diệt

(TNO) Paris Saint-Germain (PSG) đã trút cơn giận cho thất bại đáng tiếc trước Real Mardrid ở vòng bảng Champions League lên Toulouse bằng chiến thắng hủy diệt 5-0 ở trận đấu thuộc vòng 13 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (8.11, giờ VN).

Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp giúp PSG thắng hủy diệt - Ảnh: AFP Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp giúp PSG thắng hủy diệt - Ảnh: AFP

Đoàn quân của HLV Laurent Blanc đón tiếp Toulouse tại Parc des Princes trong tâm trạng chẳng mấy vui sau trận thua 0-1 ở Bernabeu hồi giữa tuần dù chơi hay hơn đội chủ nhà. Không những nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải, PSG còn phải chịu sự thiệt hại về lực lượng do tiền vệ tài năng Marco Verratti dính chấn thương. Vì vậy, Toulouse sẽ “mồi ngon” để đội bóng thủ đô Paris trút cơn giận.

Với đội hình chất lượng hơn hẳn, PSG kiểm soát trận đấu ngay từ đầu và chỉ mất 6 phút để làm tung mành lưới Toulouse, đội bóng mới chỉ có 1 chiến thắng kể từ đầu mùa đến này. Cựu tiền vệ Manchester United là Angel di Maria một lần nữa tỏa sáng bằng pha sút phạt trực tiếp đẹp mắt hạ gục thủ thành Ali Ahamada.

Đến phút 18, tiền vệ người Argentina lại in dấu giày với một tình huống tạt bóng để Zlatan Ibrahimovic đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt. Số phận của đội khách dường như đã an bài từ đó bởi dù bị dẫn bàn nhưng nếu không có may mắn họ phải vào lưới nhặt bóng thêm nhiều lần trước giờ nghỉ giải lao.

PSG vẫn vô đối ở Ligue 1 - Ảnh: AFP PSG vẫn vô đối ở Ligue 1 - Ảnh: AFP

Đội chủ sân Parc des Princes duy trì sự áp đảo trong hiệp 2 và Toulouse tội nghiệp chỉ biết nén chịu và nhận thêm 3 bàn thua do công của Lucas Moura (phút 67), Ibrahimovic (phút 75) và Ezequiel Lavezzi (phút 78). Chiến thắng “5 sao” giúp PSG không những duy trì mạch bất bại ở Ligue 1 mùa này, mà còn khẳng định thế vô đối ở cuộc đua chức vô địch khi gia tăng cách biệt với đội nhì bảng lên 11 diểm (35 so với 24).

Ở các trận đấu khác, cựu vô địch năm 2009 là Lille tiếp tục quên thắng dưới thời tân HLV Herve Renard khi để đội khách Bastia cầm chân 1-1. Trận hòa thứ 7 ở mùa này khiến đội chủ sân Stade Pierre-Mauroy rơi tự do và chỉ còn cách khu vực rớt hạng đúng 1 điểm (13 so với 12).

Đội bóng gây ấn tượng nhất lượt trận 13 có lẽ là tân binh GFC Ajaccio khi đội bóng nhỏ bé đánh bại chủ nhà Reims với tỷ số 2-1 và thắp lại hy vọng thoát khỏi nhóm rớt hạng. Cean nhảy lên vị trí thứ nhì bảng bằng chiến thắng với tỷ số tương tự trước Guingamp, trong khi Lorient và Montpellier lần lượt đánh bại Troyes và Nantes với tỷ số 4-1 và 2-1.

Kết quả các trận đấu: PSG 5 - 0 Toulouse Caen 2 - 1 Guingamp Lille 1 - 1 Bastia Lorient 4 - 1 Troyes Montpellier 2 - 1 Nantes Reims 1 - 2 Ajaccio

Tây Nguyên