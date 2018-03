PSG trút nỗi buồn bằng chiến thắng '5 sao', cầu thủ Lille bị CĐV nhà tấn công

Tiếp đón đối thủ đang “đội sổ” bảng xếp hạng nhưng sân Parc des Princes của PSG vẫn có sự hiện diện của gần 50.000 khán giả. Có lẽ điều mà người hâm mộ thủ đô Paris muốn xem là đoàn quân “bạc tỉ USD” của HLV Unai Emery sẽ phản ứng như thế nào sau khi bị Real Madrid đá văng khỏi vòng 1/8 Champions League. Và họ đến sân dường như để… nhạo báng nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Trên thực tế, không cần Neymar (vừa phẫu thuật chấn thương) và Edinson Cavani, PSG vẫn áp đảo hoàn toàn vị khách Metz đang chờ ngày để trở lại với Ligue 2. Số phận của vị khách tội nghiệp được ấn định khi trận đấu trôi đi chưa đầy nửa giờ đồng hồ với 3 lần vào lưới nhặt bóng sau các pha lập công của Thomas Meunier (phút thư 5) và cú đúp của tiền vệ 20 tuổi Christopher Nkunku (phút 20 và 28). Chiến thắng “5 sao” của đội chủ nhà được ấn định bởi Kylian Mbappe (phút 45) và Thiago Silva (phút 82) để giúp PSG thẳng tiến đến ngôi vô địch Ligue 1 khi duy trì khoảng cách 14 điểm (77 so với 63) với đội nhì bảng AS Monaco.

Sự thống trị của PSG tại Ligue 1 dường như làm xát thêm vào nỗi đau trong chiến dịch tìm ngôi vương thất bại ở Champions League. Nhưng ở đâu đó, HLV Emery tạm né được phần nào chỉ trích kịch liệt từ người hâm mộ sau 2 thất bại trước Real Madrid ở đấu trường danh giá nhất châu Âu đồng thời nuôi hy vọng giữ được chiếc ghế ở sân Parc des Princes mùa tới nếu “càn quét” tất cả các danh hiệu quốc nội. “Đó là một phản ứng tuyệt vời sau khi loại khỏi Champions League. Điều này rất tích cực bởi chúng tôi đang tiến gần đến ba danh hiệu để giành chiến thắng và nó vẫn là điều quan trọng nhất”, Meunier nói sau trận đấu.

Thật vậy, dù lỗi hẹn với Champions League, đoàn quân của HLV Emery vẫn còn vớt vát được mùa giải năm nay nếu hoàn tất “cú ăn ba” ở giải trong nước. Theo đó, ngoài sự thống trị ở Ligue 1, PSG đang có nhiều hy vọng đăng quang ở Cúp Quốc gia Pháp (vào đến bán kết) và Cúp Liên đoàn (gặp AS Monaco ở chung kết vào cuối tháng này). Trong khi đó, với thất bại thứ 19 ở mùa này và chỉ có vẻn vẹn 20 điểm, Metz dường như bất lực trong hy vọng được trụ lại Ligue 1.

Ở vòng này, cựu vô địch Ligue 1 là Lille phải trải qua khoảnh khắc đáng buồn nhất trong lịch sử của đội bóng khi bị CĐV tràn xuống sân đòi tấn công các cầu thủ đội nhà. Sự cố xảy ra sau khi Lille bị vị khách Montpellier cầm chân 1-1 và tiếp tục đối mặt với nguy cơ rớt hạng do giậm chân ở vị trí áp chót bảng xếp hạng. Theo AFP, sau trận đấu, hàng ngàn CĐV giận dữ lao xuống sân Stade Pierre-Mauroy rượt đánh cầu thủ nhà, trong đó có Nicolas Pepe (người ghi bàn ở trận đấu) trước khi hướng đến đường hầm để “xử” chủ tịch của CLB.

“Chúng tôi hiểu phản ứng của người hâm mộ nhưng không thể chấp nhận việc các cầu thủ bị tấn công. Tôi đang ở trong phòng thay quần áo và có một số cầu thủ trong tâm trạng hết sức sợ hãi”, Yassine Benzia của Lille chỉ trích cách hành xử của CĐV nhà. Theo AFP, sự nóng giận của CĐV nhà rất may không dẫn đến sự đáng tiếc nào do lực lượng an ninh can thiệp kịp thời.

Kết quả vòng 29 Ligue 1 PSG 5 - 0 Metz

Bordeaux 0 - 0 Angers

Dijon 1 - 1 Amiens

Lille 1 - 1 Montpellier

Nantes 1 - 0 Troyes

Rennes 1 - 1 Saint-Etienne

Tây Nguyên