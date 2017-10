PSG và Marseille rủ nhau nếm thất bại

(TNO) Đương kim vô địch Paris Saint Germain (PSG) nhận cú sốc khi gục ngã trước đối thủ yếu Guingamp với tỷ số 0-1, trong khi Marseille nếm thất bại với tỷ số tương tự trước một AS Monaco đang trên đà hồi sinh ở vòng 18 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (15.12, giờ VN).

PSG (áo trắng) tạo được một số cơ hội nhưng không thể ghi bàn - Ảnh: Reuters

Sau khi nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải trước Barcelona tại Champions League, nhiều người đều chung một ý nghĩ PSG sẽ dùng chủ nhà Guingamp (đội bóng từng thua PSG 0-2 ở trận tranh Siêu cúp Pháp hồi đầu mùa) để trút giận. Ý định đó được thể hiện ngay trước tiếng còi khai cuộc khi HLV Laurent Blanc tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Đội bóng thủ đô Paris nhập cuộc trong tâm thế “chiếu trên” khi tạo ra nhiều pha hãm thành, trong đó bóng một lần đã tìm đến xà ngang khung thành Jonas Loessl (Guingamp) sau cú tâng bóng của chân sút Edinson Cavani ở phút thứ 2. Tuy nhiên, sự phấn khích của nhà vô địch Ligue 1 bất ngờ bị “dội một gáo nước lạnh” khi sớm nhận bàn thua. Sau một pha dàn xếp đá phạt, Jeremy Pied thoát khỏi sự kèm cặp của bộ đôi trung vệ Thiago Silva - David Luiz để bay người đánh đầu từ cự ly khoảng 6m, mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 11.

Bàn thua như đụng vào sự tự ái của “nhà giàu” PSG khi các học trò của HLV Blanc đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, ngoài cú sút tung mành lưới Guingamp của Zlatan Ibrahimovic trong thế việt vị, các đợt tấn công của đội khách đều bất lực trước hàng thủ chặt chẽ và chơi lăn xả của Guingamp ở phần thời gian còn lại. Thậm chí, nếu chuẩn xác hơn trong các tình huống phản công sắc nét, đội chủ nhà có thể đã khiến PSG ra về với thất bại đậm hơn.



Ibrahimovic và đồng đội thua liên tiếp 2 trận - Ảnh: Reuters

Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp chỉ trong 1 tuần của đội bóng thủ đô Paris nên ngay sau trận đấu, HLV Blanc nói trong sự thất vọng: “Đây không phải là một tuần tồi tệ mà một thứ gì đó rất đáng sợ. Nếu chúng tôi thua vì đối thủ chơi tốt hơn thì không bàn cãi, nhưng thất bại kiểu này không thể chịu được”.

Tuy vậy, trong nỗi thất vọng, PSG cũng có được điều an ủi khi đội đầu bảng Marseille nhận thất bại 0-1 trên sân đương kim á quân AS Monaco. Ở trận này, ngoài lợi thế sân nhà, AS Monaco bị đánh giá thấp hơn Marseille khi HLV Leonardo Jardim không có một loạt trụ cột vì chấn thương.

Vấn nạn chấn thương của AS Monaco được thể hiện trong việc Jardim phải bất đắt dĩ kéo tiền vệ Jeremy Toulalan về chơi ở vị trí hậu vệ, trong khi sức mạnh hàng công suy giảm hẳn do chân sút Dimitar Berbatov không thể ra sân.



AS Monaco đánh bại Marseille - Ảnh: Reuters

Với sự mong manh ở các tuyến, AS Monaco chấp nhận nhường thế trận cho đội quân của HLV Marcos Bielsa và chờ thời cơ. Sự quyết tâm của các học trò HLV Jardim cuối cùng cũng được đền đáp khi Bernardo Silva tỏa sáng với cú dứt điểm chính xác sau pha phối hợp giữa cặp tiền đạo Ferreira Carrasco và Anthony Martial ở phút 67.

Phần thời gian còn lại của trận đấu là thời điểm thủ thành Danijel Subasic làm nản lòng các chân sút Marseille với ít nhất 2 lần cứu thua cho đội chủ nhà để bảo toàn tỷ số.

Thất bại trên sân Louis II khiến Marseille (38 điểm) bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với PSG (37 điểm), trong khi AS Monaco (29 điểm) leo lên vị trí thứ 6 và thắp lại hy vọng cạnh tranh chức vô địch.

Kết quả các trận đấu: Guingamp 1 - 0 PSG (Guingamp: Jeremy Pied (11’) AS Monaco 1 - 0 Marseille (AS Monaco: Bernardo Silva (67’) Nice 0 - 0 Saint Etienne Lille 3 - 0 Toulouse (Lille: Djibril Sidibe (7’), Ryan Mendes (50’), Nolan Roux (77’)

Tây Nguyên

