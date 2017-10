Quà Giáng sinh

HLV Mancini: “Man.City sẽ giành 90 điểm và vô địch” Sau trận thắng Stoke 3-0 (do công Aguero ghi cú đúp và một bàn của Adam Johnson) để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, HLV Roberto Mancini của Man.City tuyên bố: “Mục tiêu của chúng tôi là giành 90 điểm để hướng tới ngôi vô địch. Tuy nhiên, sắp tới trong tháng 1 sẽ rất khó khăn và mang nhiều tính quyết định. Chúng tôi vắng 2 trụ cột là Yaya và Kolo Toure (về dự Cúp châu Phi), chưa kể có thêm Richards bị chấn thương. Trong tháng này, Man.City sẽ đấu nhiều trận quan trọng như gặp Liverpool, M.U, Tottenham nhưng có thuận lợi là đều chơi trên sân nhà. Nếu may mắn và không gặp thêm ca chấn thương nào nữa để tiếp đà tiến lên như hiện nay, thì khả năng Man.City hoàn thành mục tiêu là trong tầm tay”. Trong khi đó, kình địch của Man.City đang bám sát ngay sau là M.U sau trận thắng đậm Fulham 5-0 (do công Welbeck, Nani, Giggs, Rooney và Berbatov ghi bàn) nhưng trả giá với 2 chấn thương của Phil Jones và Ashley Young phải nghỉ vài tuần. G.Lao