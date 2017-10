“Quỷ đỏ” khó thắng

Phải đến làm khách trên sân Man.City và với một hàng phòng thủ bất ổn, M.U khó có thể giành được chiến thắng.

Trước trận derby

Manchester diễn ra vào đêm nay, M.U đang giữ ngôi đầu bảng ở Premier League với 3 điểm nhiều hơn Man.City. Tuy nhiên, do kém Man.City về hiệu số bàn thắng - bại (+16 so với +17) nên M.U sẽ bị soán ngôi nếu để thua trong trận đấu này. Do vậy, thật dễ hiểu khi mục tiêu của “Quỷ đỏ” là kiếm được ít nhất 1 điểm tại sân Etihad trong lúc “The Citizens” chỉ nuôi mộng chiến thắng.



Các tiền đạo nhanh nhẹn của Man.City sẽ gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của M.U

- Ảnh: AFP

Cho đến nay, Man.City vẫn duy trì được thành tích bất bại ở Premier League mùa này đồng thời họ cũng chưa hề biết thua trên sân nhà kể từ ngày 20.12.2010. Đó sẽ thách thức không nhỏ cho M.U với hy vọng trở thành đội bóng đầu tiên ở Premier League sau gần 2 năm giành được chiến thắng trên sân Etihad.

“Quỷ đỏ” có quyền mơ khi hàng công khủng khiếp của họ - đặc biệt là bộ ba Van Persie, Rooney, Young - luôn có khả năng sút thủng lưới mọi đối thủ. Nhờ vậy, những ca chấn thương của Valencia, Nani và Kagawa không khiến ông Ferguson phải quá đau đầu. Tuy nhiên, nỗi lo ở hàng thủ thì vẫn còn đó (trung vệ Vidic chưa thể trở lại còn tiền vệ trụ Anderson vừa dính chấn thương) nên sẽ hạn chế không ít khả năng giành chiến thắng của M.U.

Đơn giản vì hàng công của Man.City cũng hùng hậu chẳng kém, đặc biệt HLV Mancini còn chào đón sự trở lại của Silva, Yaya Toure và có thể là cả Milner. Dĩ nhiên, các chân sút của Man.City đã tịt ngòi trong trận đấu hồi giữa tuần với

Dortmund nhưng cuộc chiến với M.U sẽ hoàn toàn khác và cũng có nhiều ý nghĩa hơn. Mặt khác, tuyến giữa linh hoạt và hàng thủ vững vàng (dù vắng Kolarov và Richards vì chấn thương) của Man.City cũng có thể là nơi kềm chân M.U, trước khi tạo điều kiện cho các tiền đạo lên tiếng.

Xét về lực lượng, đội chủ nhà nhỉnh hơn và khi cộng thêm cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì nếu như trận derby này phân định được thắng bại, kẻ chiến thắng chỉ có thể là Man.City. Nói như thế không có nghĩa là đánh giá thấp M.U, nhưng rõ ràng họ chưa hội đủ mọi điều kiện để có thể rời sân Etihad với 3 điểm trong túi.

Do vậy, điều tốt đẹp nhất có thể đến với M.U là một kết quả hòa để họ tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Mà ngay cả trong trường hợp này, “Quỷ đỏ” cũng sẽ phải trầy vi tróc vảy.

Tỷ lệ cược - Premier League 9.12, 20 giờ 30: Man.City - M.U: Man.City chấp đồng nửa, thắng 9 22 giờ: Everton - Tottenham: Everton chấp nửa, thắng 8 23 giờ: West Ham - Liverpool: Liverpool chấp đồng nửa, thắng 8. - Serie A: 9.12, 21 giờ: Palermo - Juventus: Juve chấp nửa, một, thắng 9 Torino - AC Milan: Milan chấp nửa, thắng 8 10.12, 2 giờ 45: Inter Milan - Napoli: Inter chấp đồng nửa, thắng 8. - La Liga: 10.12, 1 giờ: Atl. Madrid - La Coruna: Atl. Madrid chấp 1 trái rưỡi, 2 trái, thắng 8 3 giờ: Real Betis - Barcelona: Barca chấp 1 trái rưỡi, thắng 9. G.L (Nguồn: Asianbookie. Các trận trực tiếp trên K+, HTVC thể thao, SCTV15, VTC-HD thể thao, Bóng đá TV)

Khẩu chiến phạt đền Như thường lệ, HLV Ferguson luôn tìm cái cớ để nắn gân đối thủ của mình. Lần này, ông tố cáo Man.City không hiểu vì sao lại được hưởng phạt đền nhiều đến thế (tổng cộng 21 quả trong thời gian qua). Riêng trên sân nhà Etihad, kể từ mùa 2010-2011 đến nay Man.City đã được hưởng đến 20 quả, trong khi M.U là 13 quả tại sân Old Trafford. Phát biểu trên BBC Sports, ông Ferguson nói: “Với số quả phạt đền mà Man.City có được, thực sự rất quái lạ và chẳng thấy ai phàn nàn. Nếu chúng tôi mà có được như vậy, hẳn người ta phải đòi ra điều trần trước hạ viện và chắc chắn sẽ bị phản đối”. Không phải ngẫu nhiên ông Ferguson lôi chuyện phạt đền ra nói. Mùa này, tính đến nay Man.City được hưởng 4 quả 11 m khi thi đấu trên sân nhà, và thực hiện thành công 3 quả. Riêng 3 trận gần đây (sân nhà), trận nào Man.City cũng được hưởng 11 m. Thực ra ngài Alex muốn “dằn mặt” trọng tài bắt chính trận derby Manchester tối nay là ông Martin Atkinson. Tuy nhiên, có lẽ do lâu quá ông Ferguson quên, trọng tài Atkinson từng “giúp” M.U thắng Man.City kịch tính 4-3 hồi năm 2009 trên sân Old Trafford khi cho bù giờ tới 6 phút. Nhưng cách đây 2 mùa thì “hại” M.U trong trận thua Chelsea 1-2. Trong khi đó, sau khi nghe HLV Ferguson phàn nàn về việc đội của mình được hưởng phạt đền nhiều quá, HLV Mancini lập tức phản ứng: “M.U cũng đã từng hưởng rất nhiều quả 11 m liên tục suốt nhiều năm trước đây. Họ cũng kiếm được không ít quả phạt đền nhờ tài ăn vạ, như tiền vệ Ashley Young của M.U từng lao vào vòng cấm đối phương như 1 VĐV bơi lội đích thực nhưng không thấy ông Ferguson nói gì. Theo tôi, ông Ferguson có đủ thông minh để hiểu chuyện đó (ám chỉ được trọng tài trợ giúp)”. G.L

Trần Tôn