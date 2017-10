 “Quỷ đỏ” mất nanh

Khẩu chiến dữ dội giữa HLV Ferguson và Mancini Cả 2 chiến lược gia của M.U và Man.City, một già một trẻ không bên nào giữ được bình tĩnh, đã cự cãi nhau quyết liệt bên ngoài đường biên ở hiệp 2 khi phản ứng về pha va chạm giữa tiền vệ Nigel de Jong với tiền đạo Danny Welbeck (theo chẩn đoán, Welbeck có thể nghỉ hết mùa vì chấn thương mắt cá chân). Tình huống này, trọng tài Andre Marriner chỉ phạt thẻ vàng De Jong. Lẽ ra HLV Ferguson là người phản ứng đầu tiên, nhưng HLV Mancini mới là người sốt sắng tiến đến nói chuyện phải quấy với trọng tài thứ 4 khi cho rằng pha bóng đó không đáng phạt thẻ. Lập tức, ngài Alex nhảy xổ tới cự cãi vì nghĩ rằng đối phương đã bao che cho lối đá xấu. Không biết hai bên to tiếng gì với nhau, nhưng hành động và thái độ rất căng thẳng, buộc trọng tài thứ 4 Mike Jones và HLV phó của Man.City là David Platt lập tức chen vào giữa can ngăn. HLV Mancini còn không vừa khi quay lại làm dấu hiệu như ám chỉ: “Ông nói nhiều quá”. HLV Ferguson đáp trả lại y hệt, và hình như còn chửi thề do quá tức giận, cũng như lấn tới đòi “xử” kẻ hậu bối dám hỗn xược với mình bằng nắm đấm. Phía M.U, nhiều thành viên trong ban huấn luyện phải vội chạy tới kéo tay HLV Ferguson vốn rất nóng tính về lại chỗ ngồi thì mọi việc mới yên. Dù rất bực dọc, nhưng cuối trận cả 2 HLV này đều bắt tay nhau như thông lệ.

Ferguson (trái) to tiếng với Mancini Sau trận đấu, HLV Ferguson nói: “Ông ta (Mancini) cứ nghĩ mình là trọng tài trận đấu. Ông ta lý sự và muốn gây tác động tới trọng tài thứ 4 về tình huống phạm lỗi rành rành và đáng lẽ phải phạt thẻ đỏ. Ông ta nên nhớ là không được phàn nàn bất cứ thứ gì về trọng tài. Đó là luật”. Mancini cũng không vừa, ngay sau đó cũng đáp lại: “Ông ta ư? (Ferguson). Ông ta không bao giờ phàn nàn với trọng tài hay trọng tài thứ 4 chắc? Tôi có nói với trọng tài thứ 4 vài điều. Khi đó ông Ferguson lao tới nói với tôi vài từ rất khó nghe. Tôi không hiểu vì sao. Tôi đã phản ứng lại. Nhưng có thể hiểu rằng khi đó tôi quá để tâm vào trận đấu nên không giữ được bình tĩnh”. G.L