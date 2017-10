Quyền lực thứ tư

Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha đã họp bàn lại và ra quyết định không tổ chức đình công vào cuối tuần này nhằm phản đối việc các CLB nợ lương cầu thủ quá nhiều. “Lịch” đình công được xác định ở vòng 33, ngày 17 và 18.4.

Nếu họ tổ chức đình công vào cuối tuần này thì trận Siêu kinh điển, chiếc tủ kính của bóng đá TBN sẽ bị ảnh hưởng. Các thế lực chính trị và xã hội TBN không muốn điều đó xảy ra. Thế lực rất lớn khác cũng không muốn điều này xảy ra là các tờ báo ở Madrid và Barcelona. Hiệp hội cầu thủ hiểu nếu không có sự ủng hộ của các tờ báo này thì chiến dịch của họ sẽ khó thành công.

Báo chí đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống bóng đá TBN. Tờ Sport được coi như bộ truyền thông của Barca, tờ El Mundo Deportivo hỗ trợ đắc lực không kém cho Sport. 2 tờ này chuyên đưa Barca lên mây xanh và đưa các tin thất thiệt đối với Real, như ý đồ đổi Kaka lấy Pato của Real...

Đối trọng với Sport ở xứ Catalan là tờ AS được coi là sổ tay hướng dẫn về Real Madrid. AS nổi bật nhất trong các câu chuyện chứng minh các trọng tài phạm sai lầm có hệ thống để mang đến lợi ích cho Barca, đồng thời triệt hạ Real. AS đã sáng tạo ra một từ mới trong từ điển TBN: Villarato. Đây là từ ám chỉ mối quan hệ thân thiết giữa ông Villar, chủ tịch LĐBĐ TBN với đội bóng Barca.

Riêng chuyện Hội đồng trọng tài TBN chỉ định ông Mejuto bắt trận Siêu kinh điển cuối tuần này, Sport và AS đã đưa ra các quan điểm khác nhau về Mejuto. Sport đưa ra thống kê đáng ngại là Mejuto đã bắt 26 trận có Barca và thành tích của Barca trong các trận này là thắng 12, hòa 6, thua 8. Về những quả 11m thì Real được hưởng 6, bị phạt 2 còn Barca được hưởng 4, bị phạt 6 quả. Còn AS chỉ ra Mejuto chưa từng đuổi cầu thủ nào của Barca và 4 lần cho đội bóng này chơi hơn 1 người...

Ở Madrid còn tờ nữa là Marca. Đây là tờ báo thể thao lớn nhất TBN, với số lượng phát hành hằng ngày là 2,3 triệu bản. Người ta nghĩ tờ này cũng thân Real song không hẳn là thế. Marca được thành lập vào 31.12.1938, giữa nội chiến TBN, bởi những người theo chủ nghĩa quốc gia ở xứ Basque, tức là đối lập với chính quyền Madrid. Về sau, Marca dọn về Madrid, do đó nó có khuynh hướng ngả về Real, nhưng không hoàn toàn. Marca sẵn sàng ca ngợi Barca, sẵn sàng đưa tràn trang nhất hình Messi với hàng tít: “Chúa của bóng đá”.

Điều Marca chú trọng hơn cả Real và Barca là các thông tin giật gân, trảm người này, chém người nọ, như cựu chủ tịch Calderon của Real hay HLV Pellegrini hiện tại. Trong các phi vụ quốc tế, Marca rất thân với Real. HLV Ferguson của M.U đã phàn nàn khi Real quấy rối Ronaldo vào hè 2008: “Marca là phương tiện Real dùng để lung lạc các cầu thủ”. Nói gì thì nói, cũng phải công nhận có những tờ báo đối lập như AS, Marca, Sport, El Mundo, El Pais... ở TBN đã đóng góp lớn để trận Siêu kinh điển có tầm vóc như ngày hôm nay.

Chính Phong