Quyết đấu để trụ hạng

Cologne và M’Gladbach đang cùng chung một cảnh ngộ, do chỉ cách khu vực “tử thần” 4 điểm (với Cologne) và 7 điểm (với M’Gladbach). Vì vậy, cuộc đụng độ trên sân Rhein Energie đêm nay được xem là một trận chung kết ngược. Trong thế buộc phải có 3 điểm, nhưng HLV Z.Soldo lại đang gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng ở hàng thủ.

Trong mùa giải năm nay, điểm mạnh của Cologne chính là khả năng phòng ngự. Tuy nhiên, chấn thương nặng của hậu vệ Schorch, cùng với khả năng Pierre Wome, Kevin Pezzoni có thể sẽ tiếp tục ngồi ngoài đã khiến cho Soldo khá bối rối. Những người thay thế là McKenna và Brosinski lại thường xuyên mắc lỗi trong những lần được ra sân. Đáng nói hơn, trong tình thế hàng thủ bị sứt mẻ, hàng công của Cologne lại gây nhiều thất vọng ở mùa giải năm nay, mặc dù trong tay Soldo đang có chân sút tuyển Đức L.Podolski. Cựu tiền đạo của Bayern Munich đã “thông nòng” ở vòng 25, nhưng đó mới chỉ là bàn thắng thứ 2 của anh ở mùa này, trong khi Novakovic và Freis chỉ có tổng cộng 7 lần lập công. Hơn nữa, sân nhà không phải là thánh địa của “Những chú dê”, khi trong 8 trận gần nhất Cologne đã thua đến 4 và chỉ kiếm được 1 trận thắng.

M’Gladbach, đội bóng mang biệt danh “Những chú la”, có khá hơn đối thủ về số điểm (30 so với 27), nhưng đội bóng của HLV Frontzeck lại đang phải đối mặt với 8 vòng đấu cuối đầy “chết chóc” (do sẽ lần lượt gặp các “đại gia” Bayern Munich, Leverkusen, Schalke và Hamburg). Bởi vậy, 3 điểm cũng là điều mà đội khách hướng đến trong trận derby vùng sông Rhine này. Trận thua đậm 0-4 ngay trên sân nhà trước Wolfsburg ở vòng trước đã bày ra tất cả sự yếu kém nơi hàng thủ của M’Gladbach. Ở trận này, HLV Frontzeck có sự trở lại khá quan trọng của tiền vệ Marx, nhưng Dorda và Matmour vẫn tiếp tục ngồi ngoài do chấn thương. Thành tích của 2 đội trong những lần đối đầu gần đây nhất khá cân bằng, nên trận derby giữa “La” và “Dê” sẽ hứa hẹn sẽ rất nảy lửa vì mục tiêu trụ hạng. Dự đoán: 1-1

