Ra mắt hoàn hảo, Martial vẫn không chắc có suất đá chính ở M.U

(TNO) HLV Louis van Gaal của Manchester United (M.U) cảnh báo các CĐV đội nhà không nên kỳ vọng quá nhiều vào tân binh Anthony Martial, bất chấp cầu thủ này đã có màn ra mắt đẹp như mơ khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 trước kình địch Liverpool ở trận đấu thuộc vòng 5 giải Ngoại hạng Anh diễn ra tối hôm 12.9 (giờ Việt Nam).

Martial có bàn thắng đẹp mắt vào lưới Liverpool - Ảnh: AFP

Trên sân Old Trafford, Martial sau khi vào sân từ băng ghế dự bị đã có pha độc diễn xâm nhập vòng cấm địa của Liverpool trước khi dứt điểm quyết đoán ấn định tỷ số 3-1 cho M.U. Chân sút 19 tuổi đã gây ấn tượng mạnh khi ghi bàn ngay trong trận đầu tiên trong màu áo mới sau khi chuyển từ AS Monaco sang sân Old Trafford với giá 36 triệu bảng.



Báo chí Anh phân tích, bàn thắng được ghi do công cầu thủ người Pháp đến ở thời điểm rất quan trọng khi Liverpool vừa có bàn rút ngắn tỷ số sau siêu phẩm của Christian Benteke. Ngoài ra, các bình luận viên của Sport Mail trong phần tường thuật trận đấu thậm chí đã mô tả pha ghi bàn do Martial thực hiện như tái hiện hình ảnh một Thierry Henry huyền thoại.

Martial có màn ra mắt như trong mơ - Ảnh: AFP

Sau trận đấu, HLV Van Gaal đã dành những lời khen cho tân binh 19 tuổi, tuy nhiên cảnh báo các CĐV không nên quá hưng phấn bởi mọi thứ mới chỉ bắt đầu với Martial. Ông thầy người Hà Lan cho biết: "Martial đã ghi một bàn thắng tuyệt vời. Tôi biết cậu ta có thể thực hiện pha đi bóng khéo léo đó và tận dụng tốc độ tốt, nhưng không ngờ khả năng dứt điểm cũng tuyệt đến vậy.

Bàn thắng ghi vào lưới Liverpool sẽ tiếp thêm động lực cho Martial, song bạn đừng trông chờ quá nhiều vào cầu thủ này. Ở tuổi 19 hay 20, mọi thứ diễn ra theo hướng thăng trầm đầy thất thường. Martial vẫn cần phải thích nghi với môi trường mới".

Các đồng đội chúc mừng Martial trong ngày ra mắt thành công - Ảnh: AFP

Cũng theo HLV Van Gaal, việc tung Martial vào sân là quyết định rất có ý đồ vì Liverpool sẽ đẩy cao đội hình trong những phút cuối, từ đó để lộ ra nhiều khoảng trống ở phần sân nhà và Martial có thể dùng tốc độ để khai thác điểm yếu đó.

Nhà cầm quân người Hà Lan nhìn nhận, bàn thắng của Martial thật sự rất tuyệt và cầu thủ này có đủ điều kiện thể lực để chơi ở giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, ông Van Gaal lại không chắc có để Martial đá chính trong trận gặp PSV vào giữa tuần sau ở vòng bảng Champions League hay không.

Đức Trường