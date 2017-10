Ra mắt không như ý

3 tân HLV của các tuyển Hà Lan, Nga và Pháp lần lượt là Louis van Gaal, Fabio Capello và Didier Deschamps đều không thể có chiến thắng ở trận đầu ra quân trong lượt trận giao hữu rạng sáng qua. Thậm chí, Hà Lan của ông Van Gaal còn nhận thất bại đậm trước đội Bỉ với tỷ số 2-4.

Có vẻ như, từ sau thất bại ở Euro đến nay “Cơn lốc màu da cam” vẫn chưa thể vực dậy được tinh thần thi đấu dù thành phần ra sân của họ vẫn đầy đủ các hảo thủ như Huntelaar, Robben, Sneijder, Van der Vaart… chỉ thiếu mỗi Van Persie vì phải quay về Anh để hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng sang M.U.

Tuy nhiên, HLV Van Gaal lại tỏ ra hài lòng khi cho rằng Hà Lan thua chỉ vì một vài sai sót nhỏ sau khi dẫn lại 2-1, và đã để Bỉ gỡ hòa 2-2 rồi thắng luôn 4-2 nhờ 2 bàn quyết định của Lukaku và Vertonghen ghi ở cuối trận. Trong khi đó, tuyển Nga của HLV Capello hòa Bờ Biển Ngà 1-1, còn Pháp dưới sự chỉ huy của HLV Deschamps cũng hòa tẻ nhạt Uruguay 0-0.

Rạng sáng qua, trận Argentina và Đức cũng diễn ra khá kịch tính. Argentina thắng 3-1 nhờ công Khedira (đá phản), Messi và Di Maria ghi. Phía đội Đức gỡ bàn danh dự ở cuối trận do Howedes ghi phút 81, nhưng trước đó phải chơi trong thế thiếu người từ phút 30 do Robert Zieler nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuyển Anh cũng trả nợ tuyển Ý với trận thua ở tứ kết Euro, khi ngược dòng thắng lại với tỷ số 2-1. De Rossi mở tỷ số cho Ý phút 15, nhưng 2 bàn của Jagielka (27’) và Jermain Defoe (79’) đã giúp đội Anh có nhiều cầu thủ trẻ giành được chiến thắng an ủi.

Các kết quả đáng chú ý khác, đội ĐKVĐ thế giới và Euro là Tây Ban Nha có chiến thắng nhẹ nhàng trước đội yếu Puerto Rico 2-1. Brazil cũng có chiến thắng trước Thụy Điển 3-0; Mỹ cũng thắng Mexico 1-0 trong ngày LĐBĐ Mexico tổ chức lễ vinh danh các cầu thủ trẻ đoạt HCV ở Olympic.

G.Lao