Real cảnh báo Barca

Cả 6 bàn thắng của Real đều do bộ 3 tấn công Benzema (1 bàn), Higuain (ghi hat-trick) và Kaka (2 bàn) thực hiện. Mặc dù vậy, kết quả này không giúp Real thu hẹp cách biệt với Barca ở cuộc đua vô địch (hiện khoảng cách vẫn là 8 điểm), vì đội bóng xứ Catalan cũng thắng Osasuna 2-0 (do Villa và Messi ghi bàn). Trong đó, với Villa đây là bàn đầu tiên anh ghi sau 11 trận tịt ngòi, còn với Messi đó là bàn thứ 50 ở mùa bóng này (tính tất cả mọi giải đấu), giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên ở giải VĐQG Tây Ban Nha ghi được tổng số bàn thắng nhiều nhất trong một mùa giải. Messi hiện cũng vượt C.Ronaldo ở cuộc đua Vua phá lưới La Liga với cách biệt 2 bàn (31 so với 29).



Sự trở lại phong độ của Kaka giúp HLV Mourinho có thêm phương án cho Real - Ảnh: Reuters

G.Lao