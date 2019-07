Real Madrid chông chênh vì bất ổn nội bộ

Trận giao hữu thua sốc 3-7 trước Atletico Madrid mới đây đã khiến tất cả giật mình, vì đội hình của Real dù đang sở hữu nhiều tài năng giá trị hàng chục triệu đến cả trăm triệu euro, nhưng lại thi đấu quá mất cân đối và đa số ra sân đều trong tâm trạng như “cái xác không hồn”. Nguyên do đến từ bất đồng âm ỉ với HLV Zidane cũng như chưa biết sắp tới mình sẽ chơi ở đội 1 hay xuống đội trẻ hoặc phải ra đi.

Tờ nhật báo AS của Tây Ban Nha còn tiết lộ, việc Real thi đấu tập huấn toàn hòa và thua khiến Chủ tịch Florentino Perez dần mất kiên nhẫn và có thể sẽ can thiệp vào công việc của HLV Zidane quanh việc lựa chọn thành phần thi đấu cho Real ở mùa tới.

Real Madrid thua liên tục, HLV Zidane vẫn 'gáy' cực to

Bình luận viên Marco Ruiz của tờ AS nhận xét HLV Zidane đang “đụng độ” với ông Perez ở chính sách mua sắm cầu thủ. Vì trong số cầu thủ mua về hiện nay chỉ có Hazard là theo yêu cầu của chiến lược gia người Pháp, còn lại như Jovic, Militao, Rodrygo Goes, Vinicius, Diaz, Valverde, Mendy… là do trao đổi hoặc ham rẻ. Số này đang chấn thương, chưa đáp ứng thử nghiệm nên có lẽ sắp tới cũng ngồi dự bị hoặc bị đẩy xuống đội trẻ.

Trong khi đó số ngôi sao kỳ cựu còn lại trong đội hình trước đây từng cùng HLV Zidane vô địch La Liga mùa 2016 - 2017 và đoạt 3 ngôi vô địch Champions League như Kroos, Modric, Benzema, Varane, Ramos... hiện mất động lực và sa sút vì tuổi tác. Giữa lúc đó Gareth Bale và James Rodriguez xích mích trực tiếp với HLV Zidane nên chưa rõ tương lai sẽ ra sao.

Dù HLV Zidane nói ông đang sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trước khi Real chơi trận mở màn La Liga (ngày 16.8 tới) bằng “khí thế mới” nhưng báo chí Tây Ban Nha vẫn dự báo một mùa giải đầy chông chênh đang chờ đón đội bóng hoàng gia này phía trước. Điều này khác hẳn so với nhiệm kỳ 1 hồi năm 2016, khi Zidane cùng Real đoạt mọi vinh quang vì có trong tay đội hình đồng đều, đoàn kết và nhờ tài nghệ của Cristiano Ronaldo, còn hiện nay, mọi thứ đang có dấu hiệu mất kiểm soát và dễ trở nên hỗn loạn.