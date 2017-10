Real Madrid, Lyon, Ajax đụng nhau ở "bảng tử thần"

(TNO) Lá thăm may rủi đã đưa Real Madrid gặp lại các đối thủ truyền kiếp như Olympique Lyon, Ajax Amsterdam ở bảng D, bảng đấu được xem là "bảng tử thần", tại lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2011-2012 diễn ra lúc 22 giờ 45 phút đêm 25.8 tại Monaco.

Sau khi Sir Bobby Charton, huyền thoại của Manchester United (M.U) và bóng đá Anh được bốc thăm lượt thứ 2, kết thúc với lá thăm AC Milan ở bảng H (Barcelona là hạt giống), mọi người trong khán phòng dự lễ bốc thăm đã ồ lên, cứ ngỡ đây sẽ là "bảng tử thần" và bảng D với Real Madrid và Lyon chỉ là bảng đấu của duyên nợ.

Nhưng đến lần bốc thăm thứ 3, mọi thứ đã xoay chiều khi ở bảng H cái tên Bate Borisov được xướng lên. Đội bóng đến từ Belarus này chỉ mới lần thứ 2 lọt vào đến vòng bảng Champions League. Đây không thể là "bảng tử thần", bằng chứng là ở lần bốc thăm thứ 4 có thêm cái tên Viktoria Plzen, đương kim vô địch CH Czech, đội lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu bảng Champions League.

Lúc này, mọi thứ đều tập trung vào bảng D của Real Madrid và Lyon. Và khi cựu danh thủ Ruud Gullit, tay run run cầm lá thăm có tên Ajax thì dường như ai cũng đoán được "nó" thuộc về "bảng tử thần" - bảng D!

Ajax hiện thời không còn như những năm cuối thập niên 80 đầu 90 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, Ajax vẫn là một ông lớn với bề dày lịch sử, từng 4 lần vô địch Cúp C1/UEFA Champions League.

Nếu đem so với Real Madrid và Ajax, Lyon không là gì cả nếu xét về thành tích. Tuy nhiên, nếu xét lại những cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Lyon sẽ thấy, đội bóng nước Pháp là một đối thủ rất khó chơi. Trong 8 lần đối đầu với nhau, Lyon thắng 3, thua 1 và hòa 4. Lyon và Real Madrid từng gặp nhau hai lần ở vòng bảng Champions League ở các năm 2005 và 2006, kết quả Lyon đã thắng 2, hòa 2 trước đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.



Kết quả bốc thăm chia bảng Champions League 2011-2012 - Ảnh: UEFA.com

Có một điều đặc biệt và cũng rất quan trọng là Lyon chưa từng thua Real Madrid khi được thi đấu trên sân nhà. Ở mùa giải 2009-2010, Lyon nhờ vào chiến thắng 1-0 ngay tại Stade de Gerland đã loại Real Madrid ở vòng 1/8 sau khi cầm hòa 1-1 ở lượt về tại Bernabeu. Mùa giải trước, hai đội cũng gặp nhau ở vòng 1/8 và Real Madrid của Jose Mourinho đã lần đầu tiên có được trận hòa (1-1) tại Stade de Gerland, để rồi sau đó tại sân Bernabeu, cũng lần đầu tiên, "Kền kền trắng" cất cánh với chiến thắng đậm 3-0.

Cái tên còn lại ở bảng D không đáng lo ngại, Dinamo Zagreb của Croatia chỉ mới trở lại vòng bảng sau 11 năm vắng bóng.

Nếu như đương kim vô địch Barcelona được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tranh chấp ngôi đầu bảng H với AC Milan, thì ở bảng C, á quân M.U đã lọt vào bảng đấu rất dễ thở. Ở bảng C, ngoài cái tên Benfica là đáng ngại, còn lại Basel (Thụy Sỹ), Otelul Galati (Romania) đều ít tên tuổi. Trong 4 lần đối đầu gần đây, M.U đã thắng đội bóng Bồ Đào Nha Benfica đến 3 trận. Vì vậy, theo dự đoán ngôi đầu bảng C sẽ khó qua khỏi tay "Quỷ đỏ".



Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của AC Milan sẽ gặp lại đội bóng cũ Barcelona - Ảnh: AFP

Các trận đấu vòng bảng năm nay sẽ diễn ra vào ngày 13-14.9, 27-28.9, 18-19.10, 1-2.11, 22-23.11 và 6-7.12. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền chơi vòng 1/8, các đội xếp thứ 3 xuống chơi vòng loại trực tiếp Europa League. Trận chung kết Champions League 2011-2012 được tổ chức tại sân vận động Allianz Arena - sân nhà của Bayern Munich, vào ngày 19.5.2012.

* Sau buổi lễ bốc thăm chia bảng Champions League, UEFA cũng đã công bố danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu" do 53 nhà báo nổi tiếng châu Âu bình chọn. Danh hiệu này đã thuộc về Lionel Messi (được 38 phiếu bầu), sau khi tiền đạo người Argentina đã xuất sắc vượt qua người đồng đội ở CLB Barcelona Xavi Hernandez (11 phiếu) và tiền vệ của Real Madrid Cristiano Ronaldo (3 phiếu).



Chủ tịch UEFA Michel Platini (phải) trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cho Lionel Messi - Ảnh: Reuters

Trong mùa giải 2010-2011, Messi đã ghi đến 53 bàn/55 trận trên mọi mặt trận trong màu áo Barcelona, trong khi Ronaldo đoạt Chiếc giày vàng châu Âu với 40 pha lập công tại La Liga mùa giải trước.

Sơn Tùng