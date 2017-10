Real Madrid nhấn chìm AC Milan tại Bernabeu

Thực tế, nếu tận dụng tốt hoặc may mắn hơn trong các cơ hội ghi bàn, Real có thể thắng đậm AC Milan sau khi đã tạo được một thế trận quá áp đảo trong suốt trận. Nhưng tiếc là, sau 2 bàn thắng ở đầu trận của C.Ronaldo ghi từ một pha sút phạt (phút 13) và của ngôi sao trẻ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ Mesut Ozil ghi từ một pha dàn xếp đẹp mắt (phút 14) - cũng do Ronaldo dọn cỗ cho Ozil lập công, thì những cầu thủ như Higuain, Ronaldo và Di Maria đều bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn mười mươi trong hiệp 2. Trong khi đó, những con số thống kê cho thấy Real Madrid trội hơn đối phương nhiều lần, như số lần sút cầu môn 23 so với 8, hoặc 7 lần sút trúng khung thành so với chỉ 1 của đội khách, 8 lần hưởng phạt góc so với 6 và thời gian cầm bóng cũng nhiều hơn: 54% so với 46%...

Phía bên kia sân, AC Milan với cặp "sát thủ" Ibrahimovic và Pato trên hàng công, rồi tăng cường thêm Robinho (thay Ronaldinho phút 72) và Inzaghi (thay Pato phút 78), cũng chỉ tạo được vài pha sóng gió chưa đủ độ nguy hiểm để làm rung chuyển khung thành thủ môn Iker Casillas của Real. Các cơ hội được xem là ấn tượng nhất của AC Milan chỉ diễn ra trong hiệp 1 ngay sau hai bàn thua liên tiếp, đó là pha sút phạt dội xà ngang của Pirlo phút 25, và sau đó ở phút 34 là cú sút trong tư thế trống trải của Seedorf cũng vọt xà ngang.

Chính vì vậy, HLV Allegri của AC Milan đã không tìm được nhiều lý lẽ để bào chữa về trận thua trước Real. Thêm nữa, đội hình của Milan ở trận này cũng quá già nua để cạnh tranh lại với những siêu sao đang độ chín về tài năng của Real. Các thống kê cho thấy, có đến 6/11 cầu thủ ở đội hình chính thức của AC Milan đều quá 30 tuổi. Còn phía Real, những cầu thủ trẻ như Khedira, Higuain, Ozil, C.Ronaldo, Di Maria… sau một thời gian dưới sự hướng dẫn của HLV Mourinho đã có tiếng nói chung, nên nhận được nhiều lời khen tặng từ giới truyền thông quốc tế. Cây bút Iain Rogers của hãng tin Reuters bình luận: "Real đã trình diễn một bộ mặt tràn đầy sinh lực, đội hình thi đấu linh hoạt và luôn vượt trội AC Milan. Rõ ràng, họ thắng hết sức xứng đáng". Đây cũng là trận toàn thắng thứ 3 ở vòng bảng của Real, họ ghi 5 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào, coi như đã nắm chắc một suất của bảng G "tử thần" đi tiếp vào vòng sau. Thêm nữa, đây cũng là trận thắng thứ 3 liên tiếp gần đây mà mỗi trận Real đều ghi từ 2 bàn trở lên (sau hai chiến thắng 6-1 trước Deportivo và Malaga 4-1 ở giải La Liga).

Cũng ở bảng G, AC Milan mới có 4 điểm, sẽ phải cạnh tranh trực tiếp suất đi tiếp còn lại với Ajax Amsterdam (đội thắng Auxerre 2-1 ở lượt này), cũng đang có 4 điểm trong tay.

Ở các bảng đấu khác, phần lớn các ứng cử viên lọt vào vòng 16 đội như Arsenal (thắng Shakhtar Donetsk 5-1 ở bảng H), Chelsea (thắng Spartak Moscow 2-0 bảng F) đều giành thêm 3 điểm cần thiết nữa để nắm chắc chiếc vé đi tiếp trong tay, ngoại trừ thất bại tệ hại của AS Roma trước Basel với tỷ số 1-3 ngay trên sân nhà Olimpico, khiến CLB lừng danh của nước Ý này tiếp tục lún sâu trong vòng xoáy khủng hoảng sa sút thành tích thi đấu trên nhiều mặt trận kể từ đầu mùa. Hiện ở bảng E, chỉ duy nhất Bayern Munich đã cầm chắc một suất với trận thắng thứ 3 ở vòng bảng một cách may mắn trước CLB CFR Cluj tỷ số 3-2. Ở trận này, dù thi đấu trên sân nhà, nhưng 3 bàn thắng ghi được của Bayern đều nhờ đối phương đá phản lưới nhà, trong đó tình huống ghi bàn ấn định tỷ số chung cuộc được tính cho tiền đạo Mario Gomez ghi phút 77, nhưng thực tế là do hậu vệ Cluj phá bóng vô tình trúng vào người Gomez rồi đi thẳng vào lưới.

Với các trận còn lại, ở bảng F, O.Marseille nuôi lại hy vọng giành suất thứ 2 với trận thắng Zilina 1-0. Tương tự là ở bảng H, Braga thắng Partizan Belgrade 2-0.

Giang Lao