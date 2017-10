Real Madrid phàn nàn trọng tài

Tình huống thứ nhất vào phút 49, hậu vệ Ruben đã ngáng Granero trong vòng cấm khiến cầu thủ này bị ngã. Tình huống thứ hai vào phút 79, tiền vệ Joseme cũng làm Ronaldo ngã trong vòng cấm bằng hành động ngáng chân. Cần nhớ là trước trận đấu này, chính AS cũng đã có bài viết tỏ thái độ lo ngại về cách điều hành của Clos Gomez do ông từng từ chối hai bàn hợp lệ của Real trong trận thắng Atletico 2-1 mùa trước.

Song song với việc kể Real bị ép, tờ AS cũng phơi bày một vài bằng chứng nhằm cho mọi người thấy Barcelona đang được các trọng tài ưu ái. Hồ sơ trọng tài Teixeira thiên vị Barca trong trận thắng Villarreal 4-1 được AS moi lại. Trong trận đấu đó, khi Sergio Busquest của Barca xô xát với Llorente, trọng tài Teixeira đã rút thẻ vàng trước mặt Sergio. Sau khi nhận thấy Sergio từng dính một thẻ vàng trước đó, Teixeira linh động chuyển thẻ vàng từ phạt Sergio sang Llorente. Ngày hôm qua, AS đã phỏng vấn tiền vệ Sergio và chính tiền vệ của Barca cũng thừa nhận: “Khi đó, tôi tưởng Teixeira rút thẻ vàng với tôi”. Ngoài ra, AS cũng đặt vấn đề về sự công tâm của trọng tài Delgado Ferreiro khi ông không công nhận một bàn thắng của Tenerife trong trận gặp Barcelona vừa qua.

Việc một loạt trọng tài bị nêu tên vì tội thổi ép Real và thiên vị Barcelona sẽ tạo áp lực rất lớn cho người cầm còi trong trận Sevilla – Barcelona vào đêm mai. Chỉ cần một sai lầm của trọng tài vào lúc này, cuộc đua giữa Real và Barca có thể thay đổi kịch bản hoàn toàn.

Nhật Minh (Theo AS.com)