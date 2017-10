Real Madrid sẽ mất một biểu tượng nếu Sergio Ramos ra đi

(TNO) Tương lai của trung vệ đội tuyển Tây Ban Nha Sergio Ramos là không chắc chắn khi Real Madrid chưa đàm phán hợp đồng mới với anh trong khi Barcelona và Manchester United (M.U) đang ráo riết chèo kéo.

Ramos không hài lòng khi mức lương của anh quá thấp so với các ngôi sao tại Real Madrid - Ảnh: AFP Ramos không hài lòng khi mức lương của anh quá thấp so với các ngôi sao tại Real Madrid - Ảnh: AFP

Tờ AS ở Madrid hôm qua (21.6) cho đăng câu chuyện ứng viên chức chủ tịch Barca, ông Jordi Majo đã liên hệ trực tiếp với Ramos để đưa anh về ngay khi ông trúng cử chức chủ tịch CLB này vào trung tuần tháng 7. M.U cũng khẳng định sẽ chỉ để thủ môn David De Gea về Real Madrid nếu Real chịu bán Ramos cho họ. Real đang cần De Gea hơn bao giờ hết cho một dự án lâu dài thay cho Iker Casillas gần như không còn khả năng hồi phục đôi bàn tay màu nhiệm.



Nhưng vấn đề chính không nằm ở Barca hay M.U, mà nằm ở Ramos. Còn 2 năm nữa là anh hết hạn hợp đồng với Real mà đội bóng thủ đô này chưa hề đả động đến việc đàm phán hợp đồng mới với anh. Theo thống kê của AS, 11/14 hợp đồng được gia hạn thêm với các cầu thủ dưới thời chủ tịch Florentino Perez được hoàn tất 2 năm trước khi kết thúc hợp đồng cũ.



Đó là một trong những biểu hiện của việc Real không coi trọng Ramos. Và một biểu hiện khác là mức lương của anh ở sân Santiago Bernabeu thấp hơn nhiều các đồng đội. Lương của Ramos ở mức 5-6 triệu euro/năm, thấp hơn của Toni Kroos, Karim Benzema, Iker Casillas, hơn của Sami Khedira một chút, còn so với Cristiano Ronaldo và Gareth Bale thì một trời một vực.

Ramos khá thường xuyên ghi những bàn quan trọng cho Real - Ảnh: AFP Ramos khá thường xuyên ghi những bàn quan trọng cho Real - Ảnh: AFP 52 triệu USD trong tổng cộng 79 triệu USD mà CR7 thu năm qua là tiền lương và thưởng từ Real. Bale nhận 25,5 triệu USD hàng năm từ Real. James Rodriguez nhận 21,5 triệu USD tiền lương từ Real. Tờ La Gazzetta dello Sport tiết lộ rằng tháng 12 năm ngoái, Ramos đã từ chối hợp đồng mới Real đề nghị, hợp đồng này bao gồm việc cắt giảm lương.



Ramos là một trong những biểu tượng của Real, chuyển từ Sevilla đến Real năm 19 tuổi với giá 27 triệu euro, anh có gần 450 trận khoác áo Real trong 10 năm, ghi những bàn thắng quan trọng như trong trận chung kết Champions League năm ngoái giúp Real lên ngôi vô địch sau hơn 10 năm chờ đợi.



Anh cũng là chốt chặn quan trọng ở hàng thủ - Ảnh: AFP Anh cũng là chốt chặn quan trọng ở hàng thủ - Ảnh: AFP Mùa qua, Casillas phải 4 lần vào lưới nhặt bóng trong trận gặp Atletico Madrid và Schalke, đều là các trận Ramos không có mặt, điều đó không phải là ngẫu nhiên. Dù De Gea có tài năng được ví với Gordon Banks hay Dino Zoff thì liệu anh có giữ vững được khung gỗ nếu trước mặt anh chỉ là Pepe hay Nacho?



Casillas giữ băng thủ quân, Ramos là đội phó nhưng khi Real vận hành không theo kế hoạch trên sân bóng thì Ramos mới là người trực tiếp chỉnh lý được. Và nếu Casillas ra đi trong mùa hè này, Ramos sẽ giữ băng thủ quân cùng vai trò lãnh đạo trong phòng thay đồ đã thiết lập vài năm qua. Dòng thứ ba làm thủ quân ở Real là hậu vệ Marcelo không có tố chất của một lãnh đạo.



Khúc Dương