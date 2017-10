Real Madrid và M.U "bắn pháo" trước giờ "tử chiến"

Wayne Rooney đáng sợ như thế nào ở vòng knock out Champions League... Rooney đã ghi được 14 bàn thắng trong 27 trận đấu loại trực tiếp tại Champions League, đạt tỷ lệ 52%, nhiều hơn Messi (46%) và Ronaldo (45%). Trong khi đó, Drogba chỉ đạt 33%, còn đồng đội của Wazza là Robin van Persie còn có tỷ lệ kém hơn nhiều (24%). Những nạn nhân của Rooney tại vòng knock-out:

Mùa giải 2010-2011 Ngày 6.4 - Chelsea (sân khách). Vòng tứ kết, M.U thắng 1-0 (Rooney ghi 1 bàn). 26.4 - Schalke (sân khách). Vòng bán kết, thắng 2-0 (1 bàn). 28.5 - Barcelona (Wembley). Chung kết, thua 1-3 (1 bàn).

Mùa giải 2009-2010 16.2 - AC Milan (sân khách). Vòng 1/8, thắng 3-2 (2 bàn). 10.3 - AC Milan (sân nhà). Vòng 1/8, thắng 4-0 (2 bàn). 30.3 - Bayern Munich (sân khách). Vòng tứ kết, thua 1-2 (1 bàn).

Mùa giải 2008-2009 7.4 - Porto (sân nhà). Tứ kết, hòa 2-2 (1 bàn).

Mùa giải 2007-2008 1.4 - AS Roma (sân khách). Tứ kết, thắng 2-0 (1 bàn).

Mùa giải 2006-2007 4.4 - AS Roma (sân khách). Tứ kết, thua 1-2 (1 bàn). 10.4 - AS Roma (sân nhà). Tứ kết, thắng 7-1 (1 bàn). 24.4 - AC Milan (sân nhà). Bán kết, thắng 3-2 (2 bàn).