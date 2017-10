Real Madrid xếp số 1 đội bóng giá trị nhất hành tinh

(TNO) Tạp chí chuyên về kinh tế tài chính danh tiếng Forbes vừa cho công bố danh sách 10 CLB thể thao có giá trị nhất hành tinh. Theo đó, Real Madrid vẫn là câu lạc bộ thể thao có giá trị nhất thế giới trong năm 2014.

Real Madrid vừa có một mùa giải rất thành công - Ảnh: Reuters

Với tổng giá trị ước tính đạt khoảng 3,44 tỉ USD, đương kim vô địch Champions League Real Madrid tiếp tục giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Real Madrid giữ vững vị trí của mình.

Xếp sau đội bóng Hoàng gia là kình địch Barcelona với giá trị đạt 3,2 tỉ USD. Trong khi đó, M.U xếp thứ ba với giá trị đạt 2,81 tỉ USD bất chấp thành tích thi đấu bết bát ở mùa giải vừa qua.

Mặc dù vậy, so với đánh giá của Forbes vào năm 2013 thì giá trị của Quỷ đỏ thành Manchester đã sụt giảm đáng kể. Khi đó, đội bóng chủ sân Old Trafford xếp ở vị trí thứ hai còn Barcelona xếp thứ ba. Theo đánh giá, ở mùa giải tới, giá trị của đội bóng Anh dự báo sẽ tiếp tục giảm do không được tham dự các sân chơi châu Âu.

Ngoài các đội bóng kể trên, trong Top 10 CLB thể thao giá trị nhất hành tinh, vẫn còn có một đội bóng nữa góp mặt là nhà vô địch Bundesliga, Bayern Munich với 1,85 tỉ USD và xếp ở vị trí thứ 7.

Những CLB thể thao còn lại trong top 10 là các CLB bóng chày và bóng bầu dục của Mỹ. Với MLB New York Yankees xếp ở vị trí thứ tư, với trị giá 2,5 tỉ USD. Ở vị trí thứ năm là NFL Dallas Cowboys, trị giá 2,3 tỉ USD.

Theo Forbes, giá trị trung bình của các CLB thể thao trong top 50 là 1,34 tỉ USD, tăng 8% so với năm ngoái. Các tính toán được dựa trên vốn chủ sở hữu, nợ và lượng người tới sân vận động... Forbes bắt đầu đánh giá giá trị của các đội thể thao hàng đầu thế giới kể từ năm 1998.



Top 10 CLB thể thao giá trị nhất thế giới

Lĩnh Nam

Lĩnh Nam