Real thông qua ngân quỹ hoạt động kỷ lục

Mourinho con làm thủ môn của Real Madrid nhí Jose, con trai của HLV Jose Mourinho đã có trận đấu đầu tiên trong màu áo đội bóng thiếu nhi Canillas, một trong những “vệ tinh” của Real Madrid. Trận ra mắt này không thể thành công hơn khi đội của Mourinho con đã thắng đối thủ San Roque đến 9 bàn không gỡ. Mourinho con không lập công trong bàn thắng nào vì chơi trong vai trò thủ môn. Dù vậy, con trai của Mourinho vẫn nhận được lời khen ngợi vì có 3 pha cứu bóng tốt. Tờ Marca còn so sánh Jose sẽ trở thành một Casillas trong tương lai.



Cho dù là con trai của Mourinho nhưng việc cạnh tranh một suất bắt chính sẽ không dễ dàng cho Jose. Bởi tại đội bóng thiếu nhi này còn có Theo Zidane, con trai út của cựu danh thủ Zinedine Zidane. Theo tờ AS, hai thủ môn nhí là những người bạn thân và cùng dùng chung phòng thay đồ với Ronald, con trai của Ronaldo. A.T