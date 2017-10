Robinho đã hồi sinh

Robinho là người đã in dấu giày trong cả hai bàn thắng của Brazil vào lưới Ireland tại sân Emirates. Đây mới chỉ là lần đầu tiên Robinho trở lại nước Anh sau khi rời Manchester City về Santos cách đây hơn một tháng. Nạn nhân của Robinho trận này là thủ môn Shay Given, đồng đội cũ của tiền đạo đang khoác áo Santos. Chắc chắn Given sẽ phải tự hỏi: Tại sao Robinho lại lột xác nhanh như thế?

Tại Man City, Robinho sống vật vờ như một cái bóng. Thời gian đầu mùa là bị chấn thương và Mark Hughes đày ải trên ghế dự bị. Những lần hiếm hoi được ra sân, cầu thủ người Brazil cũng không tỏa sáng và điều đó thể hiện qua việc anh không ghi được bàn nào trong 10 trận chơi bóng tại Premier League mùa này. Khi Mancini lên làm HLV của Man City, Robinho cũng chẳng thay đổi được điều gì. Anh vẫn vật vờ như bóng ma. Nhưng tại Santos, Robinho từ bóng ma lại vụt sáng thành thiên thần. Ngay trong trận ra mắt, Robinho đã ghi bàn giúp Santos thắng Sao Paulo 2-1 trong trận đấu lớn nhất của bang. Sau đó là cú đúp trong trận thắng Bragantino 6-3. Cái gì đã khiến Robinho thay đổi lớn như vậy? Cảm hứng thi đấu. Ngay khi rời nước Anh lạnh giá, Robinho được chào đón bởi hàng nghìn người hâm mộ Santos chờ trước sân tập. Các cầu thủ của Santos ngưỡng mộ Robinho như thần tượng và họ sẵn sàng thi đấu phục vụ anh còn tại Man City, Robinho phải thi đấu trong vai trò tiền vệ để phục vụ Tevez, Bellamy hay Adebayor. Tại Man City, Robinho cô độc khi những người Brazil đồng hương bị đẩy đi hồi đầu mùa. Elano sang Thổ Nhĩ Kỳ, Jo bị đẩy sang Everton. Báo chí Anh luôn theo sát bước Robinho nếu anh có ý định quậy phá tại hộp đêm nào đó, đồ ăn nhanh tại Anh khiến tiền đạo này phát ngán. Như tờ Daily Mail tiết lộ, Robinho có tiền nhưng không biết tiêu gì tại Anh, xe hơi mua thì bỏ xó vì không quen tay lái nghịch tại Anh. Nhưng còn tại Santos, Robinho được sống bên cạnh những người thân trong gia đình, những bế tắc trong đầu anh được giải tỏa sạch khi có người tâm sự. Khi không thi đấu, Robinho có thể rủ bạn bè chiêu đãi tiệc tùng. Đó là một cuộc sống thiên đường. Và không chỉ Robinho, các ngôi sao khác như Adriano, Ronaldo khi thất bại tại châu Âu đều tìm đường về nước và chơi thành công. Bởi tại quê hương, họ mới thực sự tìm thấy niềm vui chơi bóng. N.M